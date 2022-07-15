Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович

Пьесу Ярославы Пулинович
«Бесконечный апрель» адаптируют для кино. Режиссерское кресло фильма займет Антон Бутаков, поставивший одноименный спектакль в Екатеринбургском Центре современной драматургии. Об этом стало известно на питчинге
игровых дебютов в Минкультуры.
Киноверсию пьесы хотел снять Алексей Федорченко
, но после просмотра спектакля решил доверить постановку молодому Антону Бутакову. Пулинович сама напишет сценарий.
Драма посвящена памяти и ее особенностям. По сюжету оригинала, описанному на сайте ЦСД
, «Веня прошел почти через все невзгоды 20 века – репрессии, войну, послевоенную эпоху – пережил бесчисленное количество семейных драм. Сейчас, когда он превратился в немощного умирающего старика, Веня сохранил в памяти каждый судьбоносный апрель в его жизни».
События картины развернутся в питерской квартире с 1917 года по нулевые.
Главную роль сыграет Сергей Колесов
, жену Вени — Светлана Колесова
, а дочь — Варвара Брылина
. Компанию им составят ведущие артисты Урала. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Найденов
и художник-постановщик Алексей Максимов
. Продюсерами выступят Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьёв
.
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