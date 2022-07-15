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Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович

15 июля
2022 год

Новости кино >>
15 июля 2022

Пьесу Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель» адаптируют для кино. Режиссерское кресло фильма займет Антон Бутаков, поставивший одноименный спектакль в Екатеринбургском Центре современной драматургии. Об этом стало известно на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

Киноверсию пьесы хотел снять Алексей Федорченко, но после просмотра спектакля решил доверить постановку молодому Антону Бутакову. Пулинович сама напишет сценарий.

Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович

Драма посвящена памяти и ее особенностям. По сюжету оригинала, описанному на сайте ЦСД, «Веня прошел почти через все невзгоды 20 века – репрессии, войну, послевоенную эпоху – пережил бесчисленное количество семейных драм. Сейчас, когда он превратился в немощного умирающего старика, Веня сохранил в памяти каждый судьбоносный апрель в его жизни». События картины развернутся в питерской квартире с 1917 года по нулевые.

Главную роль сыграет Сергей Колесов, жену Вени — Светлана Колесова, а дочь — Варвара Брылина. Компанию им составят ведущие артисты Урала. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Найденов и художник-постановщик Алексей Максимов. Продюсерами выступят Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьёв.
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№ 1
_elen_black_   15.07.2022 - 18:43
Наверное, у каждого из нас есть такого же рода "апрель" (естественно, это образно сказано), который был очень насыщен различными трудностями и застрял в памяти, как очень сложный период.... читать далее>>
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Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович фотографии
Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович фотографии
Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович фотографии
Алексей Федорченко спродюсирует киноверсию «Бесконечного апреля» Ярославы Пулинович фотографии
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