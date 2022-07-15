Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию

Максим Лагашкин
, Фархад Махмудов
, Роман Курцын
и Олег Тактаров
получили роли в дебютной полнометражной ленте Анны Потаповой «ПИОНЕРиЯ», чей проект был представлен на питчинге
игровых дебютов в Министерстве культуры.
Главные герои истории оказываются в секретном лагере, который за 21 день их полностью изменит. Среди референсов создатели называют «Каникулы строгого режима
» и «Холопа
».
Ключевых персонажей-детей сыграют Пётр Натаров
, Даяна Гудз
, Влад Калистратов и Демьян Дороженко. В актерском ансамбле также заявлены Катерина Ковальчук
, Константин Соловьёв
и Маргарита Аброськина
.
Сценарий написал Геннадий Казачков
, художественным руководителем выступит Александр Якимчук
, а в продюсерскую команду вошли Ксения Архипова, Михаил Погосов
и Иван Архипов
. Съемки пройдут в Крыму при поддержке Минкультуры республики.
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