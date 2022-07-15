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Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию

15 июля
2022 год

Новости кино >>
15 июля 2022
Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров получили роли в дебютной полнометражной ленте Анны Потаповой «ПИОНЕРиЯ», чей проект был представлен на питчинге игровых дебютов в Министерстве культуры.

Главные герои истории оказываются в секретном лагере, который за 21 день их полностью изменит. Среди референсов создатели называют «Каникулы строгого режима» и «Холопа».

Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию

Ключевых персонажей-детей сыграют Пётр Натаров, Даяна Гудз, Влад Калистратов и Демьян Дороженко. В актерском ансамбле также заявлены Катерина Ковальчук, Константин Соловьёв и Маргарита Аброськина.

Сценарий написал Геннадий Казачков, художественным руководителем выступит Александр Якимчук, а в продюсерскую команду вошли Ксения Архипова, Михаил Погосов и Иван Архипов. Съемки пройдут в Крыму при поддержке Минкультуры республики.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   15.07.2022 - 20:33
О том времени, когда была пионерия уже помнят совсем не многие, поэтому, вряд ли проект станет сенсационным событием, тем более, что актерский состав немного слабоват, мягко говоря...( читать далее>>
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фотографии >>
Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию фотографии
Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию фотографии
Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию фотографии
Максим Лагашкин, Фархад Махмудов, Роман Курцын и Олег Тактаров вспомнят про пионерию фотографии
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