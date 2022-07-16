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Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю

16 июля
2022 год

Новости кино >>
16 июля 2022
Русскоязычное издание «Моб Психо 100» добирает средства через краудфандинг. А новая глава «Человека-бензопилы» в первые часы собрала два миллиона просмотров (дата премьеры аниме по ней — все еще загадка). 12 июля «Принцессе Мононоке» стукнуло 25 годиков (о творчестве Хаяо Миядзаки можно прочесть в нашем новом тексте). А премьера «Ину-о» переехала с 25 августа на пока неизвестную дату. По молодежному сериалу «Половое воспитание» в пятницу вышла манга.

Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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Студия SunriseГинтама», «Код Гиас: Восставший Лелуш») наконец-то показала трейлер «Ведьмы с Меркурия» — последнего на сегодняшний день представителя великой меха-франшизы «Мобильный воин Гандам». И первого в серии — с протагонисткой (ранее внимание было приковано исключительно к персонажам мужского пола).



Одинокая девушка Сулетта Меркури поступила в престижное учебное заведение, которое принадлежит Beneritt Group — огромной корпорации, доминирующей на рынке мобильных доспехов. На данный момент известно, что за главную роль отвечает Кана Итиносэ (Итиго из «Милого во Франксе»), а помогает ей Lynn (Лилия Грейрат из «Реинкарнации безработного»). Премьера состоится уже в октябре этого года.

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В десятом же месяце выходит аниме-сериал «Синяя тюрьма: Блю Лок», продолжающий закармливать зрителей персонажными трейлерами. На очереди — ролик о Дзантэцу Цуруги.



Футболиста озвучивает Кадзуюки Окицу (Сэйсин Мурой из «Усопших»). За подробностями о спортивной королевской битве обращайтесь вот сюда.

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В сети появился новый трейлер к одному из самых ожидаемых тайтлов осени/года/вечности «Судзумэ закрывает двери» — свежей полнометражке Макото СинкаяТвое имя», «Дитя погоды»).



В Японии аниме про загадочные двери (и как их закрывать) выходит в прокат 11 ноября, а в большинстве стран будет доступно на сервисе Crunchyroll. На все мыслимые вопросы ответит наша специальная заметка.

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Экранизация ранобэ «Шпионский класс» от студии feelКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается», «Дочка босса и ее нянька») пока абстрактно задумывается о релизе в следующем году, но уже готова познакомить всех желающих с персонажами в дебютном трейлере.



После опустошительной войны главной боевой силой стали не солдаты, а скрывающиеся от посторонних глаз шпионы. Клаус — один из лучших представителей профессии: эксцентричный, но всегда выполняющий задание. Его новая миссия граничит с безумием: даже оптимистичные прогнозы сулят вероятность провала на 90%. Клаус же и не думает отступать: он набирает целый класс отборных неудачниц и учит их самым хитрым приемам шпионажа.

Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю

Команда сэйю очень приличная: Клауса озвучивает Юитиро Умэхара (Водитель из «Акудама драйв», Монику — Аой Юки (Торнадо из «Ванпанчмена»), Грету — Мику Ито (Мику Накано из «Пяти невест»), Сибиллу — Нао Тояма (Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе»), Тею — Сумирэ Уэсака (Валькирия из «Такт. Опус. Судьба» и Хаясэ Нагаторо), Сару — Аянэ Сакура (Отяко Урарака из «Моей геройской академии»), а Аннетт — Томори Кусуноки (Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца»).

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Свежим, как накрахмаленный передник, роликом обзавелся и сериал студии Silver LinkДеревенская глубинка», «Связь сердец») «Моя новая горничная очень подозрительна».



Впрочем, ничего нового об отношениях молодого хозяина и его служанки нам не сообщили: Лилит по-прежнему флиртует с юным работодателем, а Юри все так же страдает (наслаждается?) паранойей. Если хотите лично проверить, что скрывается за фан-сервисом, то премьера аниме назначена на 24 июля 2022-го.

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Традиционный бонус: в честь 25-летия «Принцессы Мононоке» — официальные магнитики из музея студии Ghibli.

Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю
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Акудама ДрайвВанпанчменГинтамаГлухоманьДитя погодыДочка босса и её нянькаИну-о: Рождение легендыКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складываетсяКод Гиас: Восставший ЛелушЛюбимый во ФранксеМоб Психо 100Мобильный воин ГандамМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияМоя геройская академияМоя новая горничная очень подозрительнаНе издевайся надо мной, НагатороПоловое воспитаниеПринцесса МононокеПриоритет чудо-яйцаПять невест. ФильмРеинкарнация безработногоСвязь сердецСиняя тюрьма: Блю ЛокСудзумэ, закрывающая двериТакт. Опус. СудьбаТвоё имяУсопшиеУютный походЧеловек-бензопила

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Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю фотографии
Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю фотографии
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