Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю

Русскоязычное издание «Моб Психо 100
» добирает средства через краудфандинг
. А новая глава «Человека-бензопилы
» в первые часы собрала два миллиона просмотров (дата премьеры аниме по ней — все еще загадка). 12 июля «Принцессе Мононоке
» стукнуло 25 годиков (о творчестве Хаяо Миядзаки
можно прочесть в нашем новом тексте
). А премьера «Ину-о
» переехала с 25 августа на пока неизвестную дату. По молодежному сериалу «Половое воспитание
» в пятницу вышла манга
.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
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Пять новейших аниме про вампиров
Студия Sunrise
(«Гинтама
», «Код Гиас: Восставший Лелуш
») наконец-то показала трейлер «Ведьмы с Меркурия
» — последнего на сегодняшний день представителя великой меха-франшизы «Мобильный воин Гандам
». И первого в серии — с протагонисткой (ранее внимание было приковано исключительно к персонажам мужского пола).
Одинокая девушка Сулетта Меркури поступила в престижное учебное заведение, которое принадлежит Beneritt Group — огромной корпорации, доминирующей на рынке мобильных доспехов. На данный момент известно, что за главную роль отвечает Кана Итиносэ
(Итиго из «Милого во Франксе
»), а помогает ей Lynn
(Лилия Грейрат из «Реинкарнации безработного
»). Премьера состоится уже в октябре этого года.
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22 главных аниме этого лета
В десятом же месяце выходит аниме-сериал «Синяя тюрьма: Блю Лок
», продолжающий закармливать зрителей персонажными трейлерами. На очереди — ролик о Дзантэцу Цуруги.
Футболиста озвучивает Кадзуюки Окицу
(Сэйсин Мурой из «Усопших
»). За подробностями о спортивной королевской битве обращайтесь вот сюда
.
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Бадминтон — тоже спорт: рецензия на «Клуб белых воротничков»
В сети появился новый трейлер к одному из самых ожидаемых тайтлов осени/года/вечности «Судзумэ закрывает двери
» — свежей полнометражке Макото Синкая
(«Твое имя
», «Дитя погоды
»).
В Японии аниме про загадочные двери (и как их закрывать) выходит в прокат 11 ноября, а в большинстве стран будет доступно на сервисе Crunchyroll. На все мыслимые вопросы ответит наша специальная заметка
.
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Рецензия на «Дитя погоды»
Экранизация ранобэ «Шпионский класс
» от студии feel
(«Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается
», «Дочка босса и ее нянька
») пока абстрактно задумывается о релизе в следующем году, но уже готова познакомить всех желающих с персонажами в дебютном трейлере.
После опустошительной войны главной боевой силой стали не солдаты, а скрывающиеся от посторонних глаз шпионы. Клаус — один из лучших представителей профессии: эксцентричный, но всегда выполняющий задание. Его новая миссия граничит с безумием: даже оптимистичные прогнозы сулят вероятность провала на 90%. Клаус же и не думает отступать: он набирает целый класс отборных неудачниц и учит их самым хитрым приемам шпионажа.
Команда сэйю очень приличная: Клауса озвучивает Юитиро Умэхара
(Водитель из «Акудама драйв
», Монику — Аой Юки
(Торнадо из «Ванпанчмена
»), Грету — Мику Ито (Мику Накано
из «Пяти невест
»), Сибиллу — Нао Тояма
(Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе
»), Тею — Сумирэ Уэсака
(Валькирия из «Такт. Опус. Судьба
» и Хаясэ Нагаторо
), Сару — Аянэ Сакура
(Отяко Урарака из «Моей геройской академии
»), а Аннетт — Томори Кусуноки
(Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца
»).
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«Семья шпиона»: все, что вы хотели знать об одном из популярнейших сериалов года, но боялись спросить
Свежим, как накрахмаленный передник, роликом обзавелся и сериал студии Silver Link
(«Деревенская глубинка
», «Связь сердец
») «Моя новая горничная очень подозрительна
».
Впрочем, ничего нового об отношениях молодого хозяина и его служанки нам не сообщили: Лилит по-прежнему флиртует с юным работодателем, а Юри все так же страдает (наслаждается?) паранойей. Если хотите лично проверить, что скрывается за фан-сервисом, то премьера аниме назначена на 24 июля 2022-го.
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О проблемах, скрывающихся за фан-сервисом, во втором сезоне «Истребителя демонов»
Традиционный бонус: в честь 25-летия «Принцессы Мононоке
» — официальные магнитики из музея студии Ghibli
.
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