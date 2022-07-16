Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду

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В оценке конкурсных работ ей помогут Лейла Хатами, Одри Диван, Мариано Кон, Кадзуо Исигуро, Леонардо Ди Констанзо и Родриго Сорогойен

16 июля

Ведьмы с Меркурия, шпионки и футболисты: главные новости аниме за неделю

А еще Синкай, Миядзаки и любвеобильная горничная