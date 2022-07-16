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Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду

16 июля
2022 год

Новости кино >>
16 июля 2022

Сегодня, 16 июля, исполнилось 70 лет известному американскому музыканту и композитору Стюарту Коуплэнду, получившему известность в качестве основателя и ударника группы The Police.

Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду
фото: vater.com

Стюарт Армстронг Коуплэнд родился 16 июля 1952 года в Алегзандрии штата Виргиния. Был младшим из четырех детей офицера ЦРУ и музыканта Майлза Коуплэнда-младшего и археолога из Шотландии Лоррейн Эйди. Провел свои ранние годы на Ближнем Востоке — через несколько месяцев после его рождения семья уехала в Каир. В 1957-м они переехали в Бейрут, где Стюарт посещал частную американскую школу.

В 1977-м Коуплэнд основал популярную группу 80-х The Police вместе с певцом Стингом и Генри Падовани, замененным вскоре Энди Саммерсом. Трое музыкантов играли рок, на котором отражалось влияние джаза, регги и панк-рока. Записывал также треки под псевдонимом Кларк Кент.

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В кино дебютировал в 1983-м, написав музыку к «Бойцовой рыбке» Фрэнсиса Форда Копполы. Выступил композитором более 80 фильмов и сериалов, среди которых «Мальчишник», «9 1/2 недель», «Техасская резня бензопилой 2», «Уолл-Стрит», «Радиобеседы», «Ничего не вижу, ничего не слышу», «Горец II: Оживление», «Красивая жизнь», «Мужчины за работой», «Рапа Нуи», «Мальчики», «Чужие похороны» и «Мертвые, как я». Работал над саундтреками к играм Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage!, Spyro: Year of the Dragon, Spyro: Enter the Dragonfly и Spyro Reignited Trilogy. Засветился как актер в «Уравнителе» и фильме «У неё будет ребенок», а также подарил свой голос одному из персонажей мультфильма «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный». Выступил режиссером, продюсером, оператором и монтажером документальной ленты «Все смотрят» про группу The Police. Автор нескольких сценариев.

Обладатель пять наград, включая «Грэмми». Номинант на «Золотой глобус». Был женат на вокалистке группы Curved Air Соне Кристине Линвуд.
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№ 1
_elen_black_   16.07.2022 - 12:55
Да, в свое время Стюарт Коупленд был довольно популярен и имел даже не сотни, а тысячи поклонников. С Днём Рождения легендарный композитор, Ваши работы достойны наивысшей оценки! читать далее>>
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9 1/2 недельБойцовая рыбкаГорец II: ОживлениеКрасивая жизньМальчикиМальчишникМертвые, как яМужчины за работойНичего не вижу, ничего не слышуРадиобеседыРапа НуиТехасская резня бензопилой 2У неё будет ребенокУолл-СтритУравнительЧужие похороныЮжный Парк: Большой, длинный, необрезанный

фотографии >>
Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду фотографии
Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду фотографии
Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду фотографии
The Police
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Деконструкция «Дитя джунглей»

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