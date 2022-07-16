Самара Уивинг познакомится с Призрачным лицом в шестом «Крике»

Самара Уивинг
и Тони Револори
пополнили актерский состав шестого «Крика
», уверяет Deadline
.
Кортни Кокс
, Мелисса Баррера
, Дженна Ортега
, Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун вернутся к своим ролям. Дермот Малруни
сыграет полицейского. В фильме также заявлена Хейден Панеттьер
, игравшая в «Крике 4
». В остальных ролях — Лиана Либерато
, Джош Сегарра
, Генри Черни
, Джек Чемпион и Девин Некода. Участие звезды хоррор-серии Нив Кэмпбелл
остается под большим вопросом.
В новой части продолжится история «с четырьмя выжившими после убийств Призрачного лица, когда они покидают Вудсборо»
. За постановку вновь отвечают Мэтт Беттиннелли-Олпин
и Тайлер Джиллетт
, с которыми Уивинг сотрудничала над хоррор-комедией «Я иду искать
». Сценарий пишут авторы перезапуска Джеймс Вандербилт
и Гай Бьюсик
. Релиз запланирован на 31 марта 2023 года.
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