Самара Уивинг познакомится с Призрачным лицом в шестом «Крике»

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16 июля Джош Хартнетт, Кейт Мара, Аарон Пол и Зази Битц записались в новый сезон «Чёрного зеркала» В продолжении сериала также сыграют Паапа Эссьеду, Анджана Васан, Клара Рагаард, Дэнни Рамирес и Оден Торнтон

16 июля Джулианна Мур выступит председателем жюри 79-го Венецианского кинофестиваля В оценке конкурсных работ ей помогут Лейла Хатами, Одри Диван, Мариано Кон, Кадзуо Исигуро, Леонардо Ди Констанзо и Родриго Сорогойен

16 июля Исполнилось 70 лет композитору «Бойцовой рыбки» и «9 1/2 недель» Стюарту Коуплэнду Основатель и ударник группы The Police отмечает юбилей