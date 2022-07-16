Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дитя джунглей»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Самара Уивинг познакомится с Призрачным лицом в шестом «Крике»

16 июля
2022 год

Новости кино >>
16 июля 2022

Самара Уивинг и Тони Револори пополнили актерский состав шестого «Крика», уверяет Deadline.


Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун вернутся к своим ролям. Дермот Малруни сыграет полицейского. В фильме также заявлена Хейден Панеттьер, игравшая в «Крике 4». В остальных ролях — Лиана Либерато, Джош Сегарра, Генри Черни, Джек Чемпион и Девин Некода. Участие звезды хоррор-серии Нив Кэмпбелл остается под большим вопросом.

В новой части продолжится история «с четырьмя выжившими после убийств Призрачного лица, когда они покидают Вудсборо». За постановку вновь отвечают Мэтт Беттиннелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, с которыми Уивинг сотрудничала над хоррор-комедией «Я иду искать». Сценарий пишут авторы перезапуска Джеймс Вандербилт и Гай Бьюсик. Релиз запланирован на 31 марта 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дермот Малруни записался в шестой «Крик»
Кортни Кокс появится в шестом «Крике»
персоны
Мелисса БаррераМэтт Беттинелли-ОлпинГай БьюсикДжеймс ВандербилтТайлер ДжиллеттКортни КоксНив КэмпбеллЛиана ЛибератоДженна ОртегаХейден ПанеттьерТони РеволориДжош СегарраСамара УивингГенри Черни
фильмы
КрикКрикКрик 2Крик 3Крик 4Я иду искать

анонс

Деконструкция «Дитя джунглей»

День рождения >>

Лелде Викмане
Людмила Карауш
Лейла Кипиани
Александр Копылов (II)
Автандил Махарадзе
Ада Роговцева
Сергей Романович
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Ана Паула Арозио
Анна-Линн МакКорд
Джинджер Роджерс
Паскаль Серво
Барбара Стэнвик
Уилл Феррелл
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Забытое чудо
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен