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Дэвиду Хассельхоффу исполнилось 70 лет

17 июля
2022 год

Новости кино >>
17 июля 2022
Сегодня, 17 июля, исполнилось 70 лет звезде «Рыцаря дорог» и «Спасателей Малибу», популярному американскому актеру, певцу, композитору, продюсеру, режиссеру, сценаристу и каскадеру Дэвиду Хассельхоффу.

Дэвиду Хассельхоффу исполнилось 70 лет
фото: в образе Майкла Найта в «Рыцаре дорог»

Дэвид Майкл Хассельхофф родился 17 июля 1952 года в Балтиморе, штат Мэриленд. По окончании колледжа Бэйтс учился в Оклендском университете и Калифорнийском университете искусств. Первый сценический опыт приобрел еще в семилетнем возрасте, а мечтам о музыкальной бродвейской сцене в 1973-м пришел конец с успешным дебютом в «мыльной опере» «Молодые и дерзкие». В 80-е и 90-е прославился ролями в сериалах «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу». Впоследствии неоднократно возвращался к образам Майкла Найта и Митча Бьюканнона в продолжениях шоу.

Прославил свое имя не только на актерском поприще. С детства мечтал о поп-сцене, и мечта его осуществилась, когда в 1988-м он познакомился с немецким композитором и продюсером Джеком Уайтом. Вклад Хассельхоффа в поп-музыкальную индустрию на сегодня исчисляется несколькими вполне успешными по коммерческим меркам альбомами.

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На счету актера более 130 ролей. Запомнился по фильмам и сериалам «Санта-Барбара», «Третья планета от Солнца», «Западное крыло», «Вышибалы», «Клик: с пультом по жизни», «Сыны Анархии», «Кунг Фьюри», «Стражи Галактики 2» и «Детство Шелдона». Его голос можно услышать в анимационных сериалах «Губка Боб — квадратные штаны», «Робоцып», «ТрипТанк» и в играх Pain, Command & Conquer: Red Alert 3 и Call of Duty: Infinite Warfare.

Основатель благотворительного движения «Ради жизни», занимающегося сбором средств в пользу больных детей. Обладатель десятка наград, включая звезду на голливудской «Аллее славы». Был женат на актрисах Кэтрин Хикланд и Памеле Бах. На данный момент его супругой является Хейли Робертс, игравшая в сериале «Все австралийские приключения Рассела Койта». Одна из дочерей Хоффа — Хейли Эмбер — стала актрисой и моделью.
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