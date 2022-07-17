Дэвиду Хассельхоффу исполнилось 70 лет

Дэвид Майкл Хассельхофф родился 17 июля 1952 года в Балтиморе, штат Мэриленд. По окончании колледжа Бэйтс учился в Оклендском университете и Калифорнийском университете искусств. Первый сценический опыт приобрел еще в семилетнем возрасте, а мечтам о музыкальной бродвейской сцене в 1973-м пришел конец с успешным дебютом в «мыльной опере» «Молодые и дерзкие». В 80-е и 90-е прославился ролями в сериалах «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу». Впоследствии неоднократно возвращался к образам Майкла Найта и Митча Бьюканнона в продолжениях шоу.
Прославил свое имя не только на актерском поприще. С детства мечтал о поп-сцене, и мечта его осуществилась, когда в 1988-м он познакомился с немецким композитором и продюсером Джеком Уайтом. Вклад Хассельхоффа в поп-музыкальную индустрию на сегодня исчисляется несколькими вполне успешными по коммерческим меркам альбомами.
Основатель благотворительного движения «Ради жизни», занимающегося сбором средств в пользу больных детей. Обладатель десятка наград, включая звезду на голливудской «Аллее славы». Был женат на актрисах Кэтрин Хикланд и Памеле Бах. На данный момент его супругой является Хейли Робертс, игравшая в сериале «Все австралийские приключения Рассела Койта». Одна из дочерей Хоффа — Хейли Эмбер — стала актрисой и моделью.
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