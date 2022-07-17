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По мотивам спортивной драмы «Воин» поставят сериал

17 июля
2022 год

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17 июля 2022
Режиссер Гэвин О’Коннор, поставивший спортивную драму «Воин» с Томом Харди и Джоэлом Эдгертоном в 2011 году, снимет сериал по мотивам оригинала, сообщает Deadline.

По мотивам спортивной драмы «Воин» поставят сериал
фото: deadline.com

Фильм рассказывает о молодом бойце ММА, вернувшемся домой после долгого отсутствия, чтобы приготовиться к участию в большом турнире. Отец-пьяница, в прошлом талантливый боксер, берется тренировать его. Отмечается, что сюжет сериала будет довольно сильно отличаться от оригинальной картины.

Создатели проекта планируют пригласить на главные роли Джину РодригесБруклин 9-9») и экс-бойца UFC Дэниэля Кормье, для которого этот сериал может стать актерским дебютом. Сейчас с ними ведутся переговоры. Производством занимаются Lionsgate и Paramount+.
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Джина РодригесТом ХардиДжоэл Эдгертон
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Бруклин 9-9Воин

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