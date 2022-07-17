По мотивам спортивной драмы «Воин» поставят сериал

Фильм рассказывает о молодом бойце ММА, вернувшемся домой после долгого отсутствия, чтобы приготовиться к участию в большом турнире. Отец-пьяница, в прошлом талантливый боксер, берется тренировать его. Отмечается, что сюжет сериала будет довольно сильно отличаться от оригинальной картины.
Создатели проекта планируют пригласить на главные роли Джину Родригес («Бруклин 9-9») и экс-бойца UFC Дэниэля Кормье, для которого этот сериал может стать актерским дебютом. Сейчас с ними ведутся переговоры. Производством занимаются Lionsgate и Paramount+.
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