Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»

анонс

За адаптацию отвечает режиссер оригинала Гэвин О’Коннор

По мотивам спортивной драмы «Воин» поставят сериал

Эндрю Гарфилд сыграет британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона

Дэвиду Хассельхоффу исполнилось 70 лет

16 июля

Джош Хартнетт, Кейт Мара, Аарон Пол и Зази Битц записались в новый сезон «Чёрного зеркала»

В продолжении сериала также сыграют Паапа Эссьеду, Анджана Васан, Клара Рагаард, Дэнни Рамирес и Оден Торнтон