Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»

В Иванове завершился четвертый фестиваль сериалов «Пилот». Главный приз получил проект «Приход», а статуэтку за лучшую актерскую работу — Филипп Янковский, исполнивший в нем ведущую роль. «Приход» рассказывает о новом настоятеле провинциального храма, который приезжает в глубинку из Москвы и оказывается настоящим чертом. Режиссером драмы выступил Резо Гигинеишвили, а съемки проходили в Плёсе.
фото: "Горемыки"
Второй по значимости награды — «Выбор зрителей» — была удостоена комедия «Друг на час», где снялись Сергей Шакуров и Борис Дергачев. По сюжету талантливый и одинокий врач выходит на пенсию и не видит причин жить дальше, пока случайно не встречает авантюрного рубаху-парня Леху, и это знакомство меняет жизни обоих.
Среди актрис победу одержала Василина Юсковец, сыгравшая в мистическом триллере «Сны Алисы», ранее представленном в конкурсе международного фестиваля сериалов Canneseries. Главную режиссерскую награду вручили Никите Тамарову за комедию «Горемыки» о трех колоритных куклах, которые живут в мире людей и попадают в различные комические ситуации, сталкиваясь с абсурдом во всех его проявлениях — например, вытаскивая героя Юрия Быкова из запоя. За лучший сценарий отметили Радика Рахимова и Дамира Мифтахова, авторов «Цыцгендера» — молодежного драмеди о феминистке, которая заводит блог о перевоспитании «токсичного альфача».
В этом году в программе смотра был представлен 21 сериал. Победителей выбирали режиссер и сценарист Алена Званцова («Частица вселенной»), сценарист и продюсер Андрей Золотарев («Триггер», «Вне себя»), эксперт российского и международного телевизионного рынка, основатель и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и журналистка, автор Telegram-канала о медиабизнесе Boletskaya Ксения Болецкая. Председателем жюри выступил продюсер, сценарист и гендиректор кинокомпании MIRFILM Рафаел Минасбекян.
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