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Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»

17 июля
2022 год

Новости кино >>
17 июля 2022

В Иванове завершился четвертый фестиваль сериалов «Пилот». Главный приз получил проект «Приход», а статуэтку за лучшую актерскую работу — Филипп Янковский, исполнивший в нем ведущую роль. «Приход» рассказывает о новом настоятеле провинциального храма, который приезжает в глубинку из Москвы и оказывается настоящим чертом. Режиссером драмы выступил Резо Гигинеишвили, а съемки проходили в Плёсе.

Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»
фото: "Горемыки"

Второй по значимости награды — «Выбор зрителей» — была удостоена комедия «Друг на час», где снялись Сергей Шакуров и Борис Дергачев. По сюжету талантливый и одинокий врач выходит на пенсию и не видит причин жить дальше, пока случайно не встречает авантюрного рубаху-парня Леху, и это знакомство меняет жизни обоих.

Среди актрис победу одержала Василина Юсковец, сыгравшая в мистическом триллере «Сны Алисы», ранее представленном в конкурсе международного фестиваля сериалов Canneseries. Главную режиссерскую награду вручили Никите Тамарову за комедию «Горемыки» о трех колоритных куклах, которые живут в мире людей и попадают в различные комические ситуации, сталкиваясь с абсурдом во всех его проявлениях — например, вытаскивая героя Юрия Быкова из запоя. За лучший сценарий отметили Радика Рахимова и Дамира Мифтахова, авторов «Цыцгендера» — молодежного драмеди о феминистке, которая заводит блог о перевоспитании «токсичного альфача».

Лучшим оператором назвали Батыра Моргачева, работавшего над «Химерой» об изнанке наркобизнеса в России в начале 2010-х. Спецприза жюри удостоили комедию «Красный 5», где Владимир Вдовиченков и Роман Курцын перевоплотились в спецагентов, спасающих страну от нестандартных злодеев. Также жюри вручило три диплома с формулировкой «Открытие "Пилота"» — их получили актеры Никита НикитинКапельник»), Баястан Колдошалы22:22») и Антон Артемьев («Цыцгендер»). В категории «Все для кино» лучшим стал сериал «А сейчас реклама» о работе и бесконечных казусах в рекламной индустрии — с Риналем Мухаметовым и Екатериной Вилковой в главных ролях.

В этом году в программе смотра был представлен 21 сериал. Победителей выбирали режиссер и сценарист Алена ЗванцоваЧастица вселенной»), сценарист и продюсер Андрей ЗолотаревТриггер», «Вне себя»), эксперт российского и международного телевизионного рынка, основатель и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и журналистка, автор Telegram-канала о медиабизнесе Boletskaya Ксения Болецкая. Председателем жюри выступил продюсер, сценарист и гендиректор кинокомпании MIRFILM Рафаел Минасбекян.
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