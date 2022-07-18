Ченнинг Татум составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Проекте "Артемида"»

У картины «Проект "Артемида"» со Скарлетт Йоханссон
изменилась команда. Согласно Deadline
, Криса Эванса
заменит Ченнинг Татум
, а режиссерское кресло вместо Джейсона Бейтмана
займет Грег Берланти
.
Эванс расстался с фильмом из-за конфликта съемочных графиков, а Бейтман выбыл из-за творческих разногласий. В случае успешных переговоров с Татумом ленту сразу запустят в производство.
Сделку на производство картины заключила Apple — компании покупка обошлась в 100 миллионов долларов. Поговаривают, что зрителей ожидает фильм о космической гонке 1960-х. Сценарий доверили Роуз Гилрой. Йоханссон числится продюсером.
обсуждение >>