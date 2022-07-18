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Ченнинг Татум составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Проекте "Артемида"»

18 июля
2022 год

Новости кино >>
18 июля 2022
У картины «Проект "Артемида"» со Скарлетт Йоханссон изменилась команда. Согласно Deadline, Криса Эванса заменит Ченнинг Татум, а режиссерское кресло вместо Джейсона Бейтмана займет Грег Берланти.


Эванс расстался с фильмом из-за конфликта съемочных графиков, а Бейтман выбыл из-за творческих разногласий. В случае успешных переговоров с Татумом ленту сразу запустят в производство.

Сделку на производство картины заключила Apple — компании покупка обошлась в 100 миллионов долларов. Поговаривают, что зрителей ожидает фильм о космической гонке 1960-х. Сценарий доверили Роуз Гилрой. Йоханссон числится продюсером.
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