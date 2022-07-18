Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев и Иван Добронравов отправятся на встречу выпускников

«В наше время редко встретишь такой проект, когда еще на уровне сценария понятно, что это будет интересно. Авторы проделали талантливую работу. И в целом, вся команда очень интересная: несколько человек вместе дорабатывали текст и весь визуальный стиль фильма – это и сценаристы, и режиссер, и продюсеры. Многодневный мозговой штурм проходил долго, но очень органично, мы всегда находили компромисс. Очень необычный метод работы. Уверен, он даст результаты. Плюс, в сериале локация – это самостоятельный персонаж. Съемки пройдут в окрестностях Ярославля, на берегу Волги. Наш населенный пункт должен быть необычным, запущенным, но при этом со своим характером. Надеюсь, получится реализовать все задуманное», — говорит со-режиссер и оператор-постановщик сериала Эдуард Мошкович.
По сюжету в деревне Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников и их учителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Режиссер Данила Чащин «влюбился в этот сценарий с первого взгляда, он меня невероятно увлек. Там много юмора, много интересных поворотов. Это, конечно, актерская история, и я, как театральный режиссер в первую очередь, увидел там много необычного: ходов, персонажей, характеров. Наша цель – сделать такое кино, чтобы нельзя было сказать, что это: комедия, драма, триллер или хоррор. Этот проект перетекает из одного жанра в другой, и с этим очень интересно работать. Мне важно, что это глубокая история про плен прошлого, про то, как ты пытаешься сбежать от него, но оно догоняет, как ты хочешь взять реванш, и пытаешься доказать, что на самом деле что-то в этой жизни стоишь. Ты хочешь внимания, любви, но потом видишь, какая большая цена успеха, цена борьбы за этот статус. В общем, я отношусь к этом проекту, как к увлекательному приключению. Есть страсть, есть азарт, желание сделать крутое кино».
«Вся эта история — это реванш. Реванш у жизни, у прошлого. Все герои недолюбленные, раненые, поэтому носят маски, хотят быть лучше, чем они есть. Я играю жесткую героиню. Королева школы, которая приезжает мстить за неудавшуюся жизнь. Но несмотря на обилие крови в сценарии, "Райцентр" — это жанровый, комедийный проект, с огромным количеством хорошего юмора. Режиссер и продюсеры собрали просто сумасшедший каст. Люди, с которыми я мечтала поработать, много театральных актеров и новых имен. У нас были совместные читки и ощущение, что мы реально все закончили один класс. Такая сильная и добрая энергия у проекта, когда ощущение семьи и все горят общим делом. Я редко такое встречаю в кино. Мне кажется для успешного проекта это важно», — рассказала исполнительница роли Милки Кристина Асмус.
«Сценарий сразу меня зацепил очень необычной классной историей, в которой раскрываются сразу несколько жанров. Мой персонаж, пожалуй, самый скучный в этом сериале. Он стал полицейским и, в отличие от своих одноклассников, никуда после школы не уехал, остался в родной деревне. Но раскрывается он очень неожиданно, — поведал о своем персонаже Васе Иван Добронравов. — Актерская группа много готовилась к съемкам: мы часто встречались с режиссером, читали, придумывали какие-то истории, шутки, проблемы, которые объединяют этих бывших одноклассников. Все это нужно было проработать, чтобы получился такой вербально-невербальный балет. Правда, не хочется говорить много, чтобы не рассказать нюансы самого сюжета, но я уверен, будет очень интересно».
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