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Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины»

18 июля
2022 год

Новости кино >>
18 июля 2022

«Квартет И», студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start приступили к съемкам четвертой части комедийной серии «О чем говорят мужчины». Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором картины, к основной четверке присоединятся Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.

Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В центре сюжета фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — лирические приключения Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. Леша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь, а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. А еще, прогуливаясь по центру Москвы, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.

«Наши персонажи повзрослели, они находятся совсем в другой жизненной точке, чем были четыре года назад, когда вышла последняя часть истории. Появились другие темы для разговора, другие мысли и проблемы, и нам показалось, что зрителю будет интересно узнать, как сейчас живут наши герои. Москва в этой истории станет одним из действующих лиц: город сам подкидывает нам темы для разговора, а его жители — современные и давно ушедшие — вступают с нами в диалог и даже спор», — рассказал Леонид Барац.

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Съемки фильма пройдут на Садовом кольце. За сценарий отвечают Сергей Петрейков, Барац и Хаит, а за визуальную составляющую — оператор Яна Риц и художник-постановщик Мария Турская. Лента выйдет в прокат в первом квартале 2023 года.

Режиссер картины Михаил Поляков считает, что четвертая часть учит зрителей, в чем смысл жизни. «"Квартет" — герои моей юности. Поэтому для меня главная задача в работе над картиной — показать, какими крутыми они были и остаются, и, конечно, не упасть в грязь лицом», — говорит постановщик.
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№ 1
Sergey Tsvetkov   18.07.2022 - 14:44
Летом 2022 года два одессита в компании двух россиян гуляют по Москве, и больше всего их волнуют женская дружба и удовольствие лампочки. Ну, может быть. читать далее>>
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Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины» фотографии
Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины» фотографии
Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины» фотографии
Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины» фотографии
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