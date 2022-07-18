Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины»

анонс

Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев и Иван Добронравов отправятся на встречу выпускников

17 июля

Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»

Победу в категории «Выбор зрителей» одержала комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым