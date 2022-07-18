Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В предыдущих эпизодах компания подростков чуть не сбежала из дома к морю, семья Рябининых раскололась, а сюжет развивался на фоне бума финансовых пирамид и волны уголовных дел, заведенных на их создателей.
Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996-го. Компания друзей заканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.
Историю Саньки Рябинина и его друзей продолжили развивать креативные продюсеры и сценаристы Пётр Внуков и Александр Белов. Вместе с ними в авторскую группу сериала вошли Сергей Панасенков, Олег Рашидов и Полина Рыжова. Режиссером вновь стал Антон Фёдоров, снявший ранее второй сезон. Продюсером выступает Антон Щукин. Производством занимаются телеканал ТНТ, компания Good Story Media и онлайн-кинотеатр Premier.
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