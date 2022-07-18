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Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

18 июля
2022 год

Новости кино >>
18 июля 2022

В Москве начались съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщает пресс-служба ТНТ.

Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В предыдущих эпизодах компания подростков чуть не сбежала из дома к морю, семья Рябининых раскололась, а сюжет развивался на фоне бума финансовых пирамид и волны уголовных дел, заведенных на их создателей.

Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996-го. Компания друзей заканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми ее страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.

Читать рецензию «Мир! Дружба! Жвачка!». Второй сезон: Голая дрель

Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко и Юра Борисов вернутся к своим ролям в новом сезоне. Им составят компанию Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Фёдор Федотов, Александра Хромова и другие актеры. Имя одного из них продюсеры скрыли даже на тарелке, пообещав назвать его чуть позднее.

Историю Саньки Рябинина и его друзей продолжили развивать креативные продюсеры и сценаристы Пётр Внуков и Александр Белов. Вместе с ними в авторскую группу сериала вошли Сергей Панасенков, Олег Рашидов и Полина Рыжова. Режиссером вновь стал Антон Фёдоров, снявший ранее второй сезон. Продюсером выступает Антон Щукин. Производством занимаются телеканал ТНТ, компания Good Story Media и онлайн-кинотеатр Premier.
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Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
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