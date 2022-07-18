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Адам Скотт познакомится с «Мадам Паутиной»

18 июля
2022 год

Новости кино >>
18 июля 2022
Адам Скотт получил роль в кинокомиксе Sony и Marvel «Мадам Паутина», уверяет Deadline.

Адам Скотт познакомится с «Мадам Паутиной»
фото: joblo.com

Ранее в фильм записались Дакота Джонсон, Сидни Суини, Тахар Рахим, Эмма Робертс, Изабела Монер и Селесте О'Коннор. Персонаж Скотта не раскрывается. Режиссерское кресло займет С. Дж. Кларксон. Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс написали сценарий.

Зрителей ожидает история ясновидящей, которая борется со злодеями на расстоянии. Героиню из-за ее экстрасенсорных способностей считают «Доктором Стрэнджем вселенной Sony».
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