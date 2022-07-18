Адам Скотт познакомится с «Мадам Паутиной»

Адам Скотт
получил роль в кинокомиксе Sony и Marvel «Мадам Паутина», уверяет Deadline
.
Ранее в фильм записались Дакота Джонсон
, Сидни Суини
, Тахар Рахим
, Эмма Робертс
, Изабела Монер
и Селесте О'Коннор. Персонаж Скотта не раскрывается. Режиссерское кресло займет С. Дж. Кларксон
. Мэтт Сазама
и Бёрк Шарплесс
написали сценарий.
Зрителей ожидает история ясновидящей, которая борется со злодеями на расстоянии. Героиню из-за ее экстрасенсорных способностей считают «Доктором Стрэнджем вселенной Sony»
.
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