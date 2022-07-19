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Юра Борисов и Макар Хлебников стали братьями

19 июля
2022 год

Новости кино >>
19 июля 2022
В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Согласно пресс-службе МТС, производством занимаются кинокомпании Lookfilm, «Место силы» и онлайн-кинотеатр Kion.

Юра Борисов и Макар Хлебников стали братьями
фото: пресс-служба компании «МТС»

Для продюсера ленты Бориса Хлебникова «это история в каком-то смысле — анти "Крёстный отец" и анти "Брат". Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось, это честным и интересным».

По сюжету в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Хлебников). Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

Юра Борисов и Макар Хлебников стали братьями
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Съемки полностью проходят в Якутии, некоторые сцены мы хотим снимать на самом севере — на берегу океана. Это большая экспедиция. Мы рады, что еще один наш проект снимается в этих краях. Большинство российских сериалов и фильмов снимаются в Москве или вокруг МКАДа, редко, когда кинематографисты идут другими дорогами. А здесь природа – одна из главных героев фильма, даже читая сценарий, видишь – как в зависимости от того, что происходит с братьями – меняется пейзаж, начинается все в тихом поселке, а в финале — дикий край, океан, бесконечность», — рассказал продюсер картины Валерий Федорович.

За постановку фильма отвечают его оператор Максим Арбугаев и Владимир Мункуев, который также написал сценарий. «Кончится лето» — дебют в полнометражном игровом кино документалиста Максима Арбугаева, его предыдущий документальный фильм «Генезис 2.0» получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино «Санденса».

Юра Борисов и Макар Хлебников стали братьями
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Это и драма, и роуд-муви, и философская притча, уходящая корнями в библейский миф о Каине и Авеле. Вечный сюжет о старшем и младшем брате, о свободе и выборе, о природе добра и зла. Мне кажется, что сейчас эта архетипичная история особенно актуальна», — считает продюсер Евгений Никишов.

Компанию вышеназванным актерам составят Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева и другие. В продюсерскую команду также входят Александр Плотников, Игорь Мишин и ведущий продюсер Анна Тихонова. За визуальную составляющую отвечает художник-постановщик Анастасия Яковлева.

Юра Борисов и Макар Хлебников стали братьями
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Нам понравилась история и сценарий, мы ни секунды не сомневались, что фильм нужно запускать. Идею - случай из жизни принес Володе Мункуеву, с которым мы работали на "Нуучче", режиссер Максим Арбугаев. Он рассказал, что хочет снять такое кино, как режиссер, и Володя согласился написать сценарий. К тому времени Максим уже был состоявшимся режиссером-документалистом, почти все его работы купила National Geographic, которые сотрудничали с ним и как с режиссером, и как с оператором. Когда история была написана, стало понятно, что это сложная и сложно постановочная работа. Ребята решили снимать вместе, а Максим еще не только как режиссер, но и как оператор-постановщик. И когда это все сложилось, нам показалось, что это идеальный тандем», — говорит Александр Плотников.
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БратГенезис 2.0Кончится летоКрёстный отецНуучча

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