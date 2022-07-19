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Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон»

19 июля
2022 год

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19 июля 2022

Павел Прилучный снимается в драматическом триллере «Слон». Об этом сообщает пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян», приступившей к съемкам картины.

Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон»
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»

Зрителям поведают о Сергее, который торопится из Воронежа в Москву к своему сыну в больницу. Главное для него – успеть в клинику с деньгами на операцию, ведь счет идет на минуты.

Для Прилучного «Слон» станет совершенно нетипичным проектом в его карьере. «Это очень интересная и неожиданная для меня история, — говорит Павел. — Большую часть времени на экране будет только один актер. Это — эксперимент, и я бы даже сказал, что это вызов для меня. Надеюсь, вам понравится».

Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон»
фото: пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»

Идея фильма принадлежит выпускнику «Киношколы Сарика Андреасяна», режиссеру Гарику Петросяну. Первоначально он снял короткометражный фильм по похожему сюжету, в котором продюсеры увидели потенциал для большой полнометражной ленты. «Как говорили мои родители: "Все начинается с малого!"», — рассказывает Петросян. — Я даже не мог себе представить, что моя короткометражка, которая готовилась для выпускного экзамена, превратится в полный метр. Я думал, на этом приятные сюрпризы закончились! Но потом Павел Прилучный, прочитав сценарий, сказал: "Я хочу сыграть эту роль". Вот тогда я понял — будет крутое кино с классным актером! Получается, я из "мухи" "Слона" сделал».

Большинство сцен «Слона» будут сниматься в павильонах напротив LED-экранов. Продюсерами картины стали Сарик и Гевонд Андреасяны, а также Илья Шувалов в качестве исполнительного продюсера и Екатерина Шувалова в качестве линейного продюсера. За визуальную составляющую отвечают оператор Кирилл Зоткин и художник-постановщик Давид Дадунашвили. Релиз запланирован на конец 2022 года.
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Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон» фотографии
Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон» фотографии
Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон» фотографии
Павел Прилучный устроит гонку со временем в драматическом триллере «Слон» фотографии
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