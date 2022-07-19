Ирина Рахманова вернулась к роли следователя Ульяны Соколовой

В Подмосковье идут съемки двух сезонов детектива «Соколова подозревает всех». Для зрителей эта роль Ирины Рахмановой знакома по сериалу «Детектив на миллион», где партнером актрисы был Дмитрий Исаев, игравший миллионера Олега Филатова. Впоследствии было принято решение перенести персонажа Ульяну Соколову в отдельное шоу, уточняет пресс-служба канала «ТВ Центр», который покажет эту премьеру в начале осени.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Детектив на миллион» выходил на ТВЦ с 2019 года. За три года вышло четыре сезона. Режиссером новой версии сериала стал один из постановщиков прошлой — Александр Олейников. Первый сезон детектива «Соколова подозревает всех» под названием «Стереть с лица земли» рассказывает о том, как Ульяна переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. Помимо текущих дел, Соколова расследует таинственную смерть своей предшественницы — следовательницы Ивашкиной. В этом городке Ульяна встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, следователя из Петербурга, который когда–то ушел от нее к сопернице, и с которым ей предстоит вместе работать. Во втором сезоне «Тонкий расчет» Соколова и Адмиралов столкнутся с местной мафией, и, в частности, с ее главарем, известным по кличке Голландец. Ульяна столкнется не только с угрозой собственной жизни, но и с перипетиями в отношениях с бывшим возлюбленным.
«Мне комфортно в роли нетипичного следователя, которым является моя героиня, — говорит Ирина Рахманова. — Мне, наверное, было бы некомфортно, если бы она была следователем в форме. А здесь я воспринимаю Ульяну как частного детектива, но который имеет больше возможностей за счет официальной должности. Это меня и привлекает в ней».
«Признаться честно, я давно не видел детектива, где в конце я бы подумал «да ладно…», где не смог бы угадать убийцу. А здесь я был удивлен и поражен. Сценаристам удалось обмануть меня и запутать», — признается Секирин.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Екатерина Вуличенко согласилась на роль сразу же. «Так бывает, что прочитаешь сценарий, и понимаешь, что это твоя роль. К тому же, я уже давно мечтала сняться в детективе. Здесь очень интересная история, сценарий, который я прочитала весь с большим удовольствием, прекрасная команда и партнеры», — рассказала актриса.
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