Питер Динклэйдж возглавит Академию в приквеле «Голодных игр»

Питер Динклэйдж
получил роль в приквеле «Голодных игр
» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях
». Он сыграет главу Академии Каску Хайботтома, уточняет Deadline
.
«Хайботтом — один из самых влиятельных людей в жизни Сноу. Как суровое и мстительное лицо игр, он устанавливает правила, которые определят каждый аспект судьбы Кориолана. Я в восторге от того, что Питер воплотит его в жизнь», —
прокомментировал режиссер картины Фрэнсис Лоуренс
.
По сюжету молодой Кориолан, который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд из бедного 12-го дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку.
Образ Кориолана Сноу воплотит Том Блайт
. В оригинальной трилогии роль главы Панема сыграл Дональд Сазерленд
. Роль Люси Грей Бэрд исполнит Рэйчел Зеглер
, а Хантер Шафер
станет Тигрис Сноу, двоюродной сестрой Кориолана Сноу. В основу сценария легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» намечена на 17 ноября 2023 года.
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