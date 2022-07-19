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Питер Динклэйдж возглавит Академию в приквеле «Голодных игр»

19 июля
2022 год

Новости кино >>
19 июля 2022
Питер Динклэйдж получил роль в приквеле «Голодных игр» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях». Он сыграет главу Академии Каску Хайботтома, уточняет Deadline.

«Хайботтом — один из самых влиятельных людей в жизни Сноу. Как суровое и мстительное лицо игр, он устанавливает правила, которые определят каждый аспект судьбы Кориолана. Я в восторге от того, что Питер воплотит его в жизнь», — прокомментировал режиссер картины Фрэнсис Лоуренс.

Питер Динклэйдж возглавит Академию в приквеле «Голодных игр»
фото: kooora300.com

По сюжету молодой Кориолан, который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд из бедного 12-го дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку.

Образ Кориолана Сноу воплотит Том Блайт. В оригинальной трилогии роль главы Панема сыграл Дональд Сазерленд. Роль Люси Грей Бэрд исполнит Рэйчел Зеглер, а Хантер Шафер станет Тигрис Сноу, двоюродной сестрой Кориолана Сноу. В основу сценария легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» намечена на 17 ноября 2023 года.
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Голодные игрыГолодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

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