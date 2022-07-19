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Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра»

19 июля
2022 год

Новости кино >>
19 июля 2022

Кино-Театр.Ру представляет дублированный трейлер драмы «Брат и сестра» режиссёра Арно ДеплешенаВнебрачные связи»).


Она знаменитая актриса. Он бывший учитель и талантливый поэт. Больше двадцати лет они не виделись и не говорили друг с другом. Но смерть родителей заставляет Элис и Луи вновь встретиться лицом к лицу. Что связывает брата и сестру сильнее любви? Только копившаяся годами ненависть.

Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра»

Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр, Мельвиль Пупо, Гольшифтех Фарахани, Патрик Тимсит, Макс Бесетт де Малеглев, Бенжамен Сиксу, Саверио Малиньо, Космина Стратан, Франсис Лепле, Жоэль Кюденнек и другие.

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале. В российский прокат фильм «Брат и сестра» выйдет 15 сентября.
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№ 1
Игорь Федотов8   19.07.2022 - 22:30
На кинофестивале премьера была, видно что и снимали под награды. Даже трейлер очень тяжелый. Драма, переживания, депрессия, все что ассоциируется с просмотром ролика. Не буду пытаться смотреть. читать далее>>
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Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра» фотографии
Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра» фотографии
Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра» фотографии
Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра» фотографии
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