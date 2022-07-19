Марион Котийяр и Мельвиль Пупо встречаются после долгих лет разлуки в трейлере фильма «Брат и сестра»

Кино-Театр.Ру
представляет дублированный трейлер драмы «Брат и сестра
» режиссёра Арно Деплешена
(«Внебрачные связи
»).
Она знаменитая актриса. Он бывший учитель и талантливый поэт. Больше двадцати лет они не виделись и не говорили друг с другом. Но смерть родителей заставляет Элис и Луи вновь встретиться лицом к лицу. Что связывает брата и сестру сильнее любви? Только копившаяся годами ненависть.
Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр
, Мельвиль Пупо
, Гольшифтех Фарахани
, Патрик Тимсит
, Макс Бесетт де Малеглев
, Бенжамен Сиксу
, Саверио Малиньо
, Космина Стратан
, Франсис Лепле
, Жоэль Кюденнек
и другие.
Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале. В российский прокат фильм «Брат и сестра
» выйдет 15 сентября.
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