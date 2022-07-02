Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

В понедельник в лондонских кинотеатрах покажут «Акиру» — отреставрированного, в формате IMAX. В России ранобэ «Да благословят боги сей расчудесный мир» официально издадут на языке Пушкина. «Ублюдок!! Темный бог разрушения» похвалился опенингом и стартовал на Netflix. А «Не издевайся, Нагаторо» обещает показать второй сезон в январе.
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О «синдроме воина» в аниме 1980-х
Долгожданная экранизация культовой «Спирали
» главного хоррор-мангаки планеты Дзюндзи Ито
, которого лентяи окрестили японским Стивеном Кингом
, снова откладывается. Творческая команда студии Drive
(«Для тебя, бессмертный
», «Актеры
») во главе с режиссером Хироси Нагахама
(«Цветы зла
», «Мастер муси
») в твиттере проекта честно написали, что для качественного воссоздания замысловатых рисунков именитого автора требуется больше времени, а команда не собирается удовлетворяться «посредственным продуктом».
«Спираль» анонсировали в 2020-м с намерением в том же году выпустить все четыре серии, однако с тех пор мини-сериал преследуют переносы: впору задуматься, не оказались ли сэйю и съемочная группа во власти удзумаки подобно персонажам манги о городке, где все подчиняется воле и форме спирали.
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Кинг уходит из России — вспоминаем, что он для нас сделал
«Вечера с кошкой
» не только урчат новым трейлером, но и обзавелись датой релиза. Мягкий и пушистый сериал о том, как вымотанный после рабочего дня парень Фута коротает вечера с кошкой Кюругой, выйдет 3 августа.
За производство отвечает студия Studio PuYUKAI
(«Девушки-кайдзю
», «Крохотная Гаргантия
»). Бремя постановки и написания сценария взвалил на себя Минору Асина
(«Квартет Исэкай
», «Я, отаримен
»), а за дизайн персонажей отвечает его извечный товарищ Минору Такэхара
.
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15 знаменитых сериальных котов
Студия Madhouse
(«Сонни Бой
», «Этот вампир постоянно умирает
») объявила о новом проекте: на этот раз поводом для переработок станет экранизация манги «О движении Земли
».
Грядущее аниме перенесет зрителей в Польшу XV века, где люди с большим почтением относятся к религии, а всех инакомыслящих и еретиков не мудрствуя лукаво отправляют на костер. Главный герой — вундеркинд по имени Рафал. Он прилежно увлекается теологией и собирается поступать в университет по этому направлению, но одна судьбоносная встреча резко изменит мнение юноши о том, что истинно, а что — нет.
Манга в свое время снискала награду имени Осамы Тэдзуки
, а автор Uoto стал самым молодым мангакой, которого когда-либо одаривали подобным знаком почета (ему было 24 года). Разумеется, подробностей от Madhouse пока ждать не стоит: вся информация вращается вокруг самого факта анонса.
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Рецензия на «Сонни Боя»
Слишком много «Мастеров меча» не бывает! Студия A-1 Pictures
(триумфальная
«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», «Так сложно любить отаку
») продемонстрировала трейлер полнометражного аниме «Мастера меча онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи
».
Анимационная лента наведается в японский прокат 10 сентября и сосредоточится на приключениях Асуны Юки и Кадзуто Киригая в городе-лабиринте Карлуине, что расположен на пятом этаже мира Айнкрад из жестокой VRMMORPG, где цифровая смерть равносильна реальной.
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Не менее опасные (в том числе для зрителя) приключения в аниме «Яркость»
Ну и чтобы два раза не вставать: та же A-1 Pictures показала еще один трейлер «Ликорис Рекойл
».
Жест красивый, но не самый эффективный, ведь сериал стартует уже сегодня. На первый взгляд, аниме посвящено работе девушек в кофейне «ЛикоРэко». Кофе там и правда вкусный, но на самом деле заведение — лишь прикрытие для подразделения «Ликорис»: секретной разведывательной организации «Прямой удар». Местные работницы могут справится с любой задачей: и напиток сварить, и эпидемию зомби остановить.
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