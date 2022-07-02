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Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

2 июля
2022 год

Новости кино >>
2 июля 2022
В понедельник в лондонских кинотеатрах покажут «Акиру» — отреставрированного, в формате IMAX. В России ранобэ «Да благословят боги сей расчудесный мир» официально издадут на языке Пушкина. «Ублюдок!! Темный бог разрушения» похвалился опенингом и стартовал на Netflix. А «Не издевайся, Нагаторо» обещает показать второй сезон в январе.

Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать О «синдроме воина» в аниме 1980-х
Долгожданная экранизация культовой «Спирали» главного хоррор-мангаки планеты Дзюндзи Ито, которого лентяи окрестили японским Стивеном Кингом, снова откладывается. Творческая команда студии DriveДля тебя, бессмертный», «Актеры») во главе с режиссером Хироси НагахамаЦветы зла», «Мастер муси») в твиттере проекта честно написали, что для качественного воссоздания замысловатых рисунков именитого автора требуется больше времени, а команда не собирается удовлетворяться «посредственным продуктом».

Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

«Спираль» анонсировали в 2020-м с намерением в том же году выпустить все четыре серии, однако с тех пор мини-сериал преследуют переносы: впору задуматься, не оказались ли сэйю и съемочная группа во власти удзумаки подобно персонажам манги о городке, где все подчиняется воле и форме спирали.

Читать Кинг уходит из России — вспоминаем, что он для нас сделал
«Вечера с кошкой» не только урчат новым трейлером, но и обзавелись датой релиза. Мягкий и пушистый сериал о том, как вымотанный после рабочего дня парень Фута коротает вечера с кошкой Кюругой, выйдет 3 августа.



За производство отвечает студия Studio PuYUKAIДевушки-кайдзю», «Крохотная Гаргантия»). Бремя постановки и написания сценария взвалил на себя Минору АсинаКвартет Исэкай», «Я, отаримен»), а за дизайн персонажей отвечает его извечный товарищ Минору Такэхара.

Читать 15 знаменитых сериальных котов
Студия MadhouseСонни Бой», «Этот вампир постоянно умирает») объявила о новом проекте: на этот раз поводом для переработок станет экранизация манги «О движении Земли».

Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

Грядущее аниме перенесет зрителей в Польшу XV века, где люди с большим почтением относятся к религии, а всех инакомыслящих и еретиков не мудрствуя лукаво отправляют на костер. Главный герой — вундеркинд по имени Рафал. Он прилежно увлекается теологией и собирается поступать в университет по этому направлению, но одна судьбоносная встреча резко изменит мнение юноши о том, что истинно, а что — нет.

Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

Манга в свое время снискала награду имени Осамы Тэдзуки, а автор Uoto стал самым молодым мангакой, которого когда-либо одаривали подобным знаком почета (ему было 24 года). Разумеется, подробностей от Madhouse пока ждать не стоит: вся информация вращается вокруг самого факта анонса.

Читать Рецензия на «Сонни Боя»
Слишком много «Мастеров меча» не бывает! Студия A-1 Pictures (триумфальная «Госпожа Кагуя: В любви как на войне», «Так сложно любить отаку») продемонстрировала трейлер полнометражного аниме «Мастера меча онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи».



Анимационная лента наведается в японский прокат 10 сентября и сосредоточится на приключениях Асуны Юки и Кадзуто Киригая в городе-лабиринте Карлуине, что расположен на пятом этаже мира Айнкрад из жестокой VRMMORPG, где цифровая смерть равносильна реальной.

Читать Не менее опасные (в том числе для зрителя) приключения в аниме «Яркость»
Ну и чтобы два раза не вставать: та же A-1 Pictures показала еще один трейлер «Ликорис Рекойл».



Жест красивый, но не самый эффективный, ведь сериал стартует уже сегодня. На первый взгляд, аниме посвящено работе девушек в кофейне «ЛикоРэко». Кофе там и правда вкусный, но на самом деле заведение — лишь прикрытие для подразделения «Ликорис»: секретной разведывательной организации «Прямой удар». Местные работницы могут справится с любой задачей: и напиток сварить, и эпидемию зомби остановить.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   2.07.2022 - 11:49
Популярность аниме растет с каждым днём всё больше и больше. Лично я скептически отношусь к этому жанру, и не понимаю, чем вызван такой ажиотаж... читать далее>>
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АкираАктёрыВечера с кошкойГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДа благословят боги сей расчудесный мир!Для тебя, БессмертныйКвартет ИсэкайЛикорис РекойлМастер МусиНе издевайся надо мной, НагатороСонни БойСпиральТак сложно любить отакуУблюдок!! Тёмный бог разрушенияЦветы злаЭтот вампир постоянно умирает

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Человек и кошка: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек и кошка: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек и кошка: главные новости аниме за неделю фотографии
Человек и кошка: главные новости аниме за неделю фотографии
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