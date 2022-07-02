Эндрю Скотт, Клэр Фой и Пол Мескал сыграют «Незнакомцев»

Действие картины разворачивается в современном Лондоне. Однажды ночью сценарист Адам (Скотт) случайно пересекается с таинственным соседом Гарри (Мескал), и эта встреча нарушает привычный ритм жизни героя. По мере развития сюжета Адам возвращается в дом детства, где обнаруживает своих умерших родителей (Фой и Белл) — живыми и выглядящими, как в день их смерти более 30 лет назад.
За режиссуру отвечает постановщик «Северных вод» Эндрю Хэй. Он также адаптирует сценарий, в основу которого положен роман Таити Ямады под названием «Лето с чужими».
обсуждение >>