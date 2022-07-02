Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эндрю Скотт, Клэр Фой и Пол Мескал сыграют «Незнакомцев»

2 июля
2022 год

Новости кино >>
2 июля 2022
Эндрю СкоттШерлок»), звезда «Короны» Клэр Фой, Пол Мескал, известный по сериалу «Нормальные люди», и Джейми БеллБилли Эллиот») подписались на участие в фильме «Незнакомцы» (Strangers), сообщает Variety.

Эндрю Скотт, Клэр Фой и Пол Мескал сыграют «Незнакомцев»
фото: variety.com

Действие картины разворачивается в современном Лондоне. Однажды ночью сценарист Адам (Скотт) случайно пересекается с таинственным соседом Гарри (Мескал), и эта встреча нарушает привычный ритм жизни героя. По мере развития сюжета Адам возвращается в дом детства, где обнаруживает своих умерших родителей (Фой и Белл) — живыми и выглядящими, как в день их смерти более 30 лет назад.

За режиссуру отвечает постановщик «Северных вод» Эндрю Хэй. Он также адаптирует сценарий, в основу которого положен роман Таити Ямады под названием «Лето с чужими».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Джейми БеллПол МескалЭндрю СкоттКлер ФойЭндрю Хэй
фильмы
Билли ЭллиотКоронаНормальные людиСеверные водыШерлок

анонс

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Витаутас Паукште
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Линдси Лохан
Ванда Лучицкая
Оливия Манн
Вальдемар Матушка
Сами Насери
Кароль Страсбургер
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, 2015
Танцы на высоте!
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2017
Главная роль
комедия, трагикомедия
Аргентина, Испания, 2021
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Миньоны: Грювитация
боевик, комедия, приключения, семейное кино
США, 2022
Паранормальные явления. Медиум
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Таиланд, Южная Корея, 2021
Птицы как мы
приключения, фэнтези, экранизация
Босния и Герцеговина,Великобритания,Турция,Катар, 2017
Боец: Король ринга
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, 2022
Коммандо
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятие Артура
триллер, фильм ужасов
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен