Эндрю Скотт, Клэр Фой и Пол Мескал сыграют «Незнакомцев»

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2 июля Кейт Уинслет снимется в экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие» В центре сюжета — богатый финансист, который просит секретаршу написать за него мемуары

2 июля Человек и кошка: главные новости аниме за неделю Дзюндзи Ито, секретная кофейня, новый проект Madhouse и еще много всего интересного