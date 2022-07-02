Кейт Уинслет снимется в экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие»

Обладательница «Оскара» Кейт Уинслет сыграет в экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие» (Trust), сообщает Deadline.
фото: К/ф «Мейр из Исттауна»
По сюжету богатый финансист недоволен байопиком о своей жизни — и в частном тем, как в книге изображена его жена. Он просит секретаршу написать его мемуары, чтобы представить ситуацию в ином свете. В романе, где соединяются четыре разных голоса и жанра, рассматриваются понятие истины и того, кто же ее определяет.
Уинслет также выступает продюсером проекта. В прошлом году актриса исполнила главную роль в сериале «Мейр из Исттауна» канала НВО, который выкупил права на экранизацию «Доверия».
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