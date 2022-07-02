Рассел Кроу проведет обряды экзорцизма

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2 июля Не стало классика анимации Леонида Шварцмана Автору мультфильмов о Чебурашке и Котенке по имени Гав был 101 год

2 июля Кейт Уинслет снимется в экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие» В центре сюжета — богатый финансист, который просит секретаршу написать за него мемуары

2 июля Эндрю Скотт, Клэр Фой и Пол Мескал сыграют «Незнакомцев» За режиссуру мистического фильма отвечает постановщик «Северных вод»