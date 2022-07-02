Рассел Кроу проведет обряды экзорцизма

Рассел Кроу исполнит ведущую роль в фантастическом триллере «Изгоняющий дьявола» (The Pope’s Exorcist), сообщает Deadline.
фото: Getty Images
Артист сыграет отца Габриэля Аморта — известного итальянского священника, который провел более 100 тысяч обрядов экзорцизма в Ватикане. При его жизни были изданы книги «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: Еще истории», а после смерти в 2016 году отец Аморт также оставил множество дополнительных материалов о собственной деятельности.
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