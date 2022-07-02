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Рассел Кроу проведет обряды экзорцизма

2 июля
2022 год

Новости кино >>
2 июля 2022

Рассел Кроу исполнит ведущую роль в фантастическом триллере «Изгоняющий дьявола» (The Pope’s Exorcist), сообщает Deadline.

Рассел Кроу проведет обряды экзорцизма
фото: Getty Images

Артист сыграет отца Габриэля Аморта — известного итальянского священника, который провел более 100 тысяч обрядов экзорцизма в Ватикане. При его жизни были изданы книги «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: Еще истории», а после смерти в 2016 году отец Аморт также оставил множество дополнительных материалов о собственной деятельности.

Студия Screen Gems приобрели права на книги и мемуары священника. Режиссерское кресло проекта займет Джулиус Эйвери. В числе его работ — «Молодая кровь», «Оверлорд» и «Самаритянин».
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