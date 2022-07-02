Не стало классика анимации Леонида Шварцмана

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Артист подписался на главную в фантастическом триллере «Изгоняющий дьявола»

В центре сюжета — богатый финансист, который просит секретаршу написать за него мемуары

2 июля

Человек и кошка: главные новости аниме за неделю

Дзюндзи Ито, секретная кофейня, новый проект Madhouse и еще много всего интересного