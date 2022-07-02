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Не стало классика анимации Леонида Шварцмана

2 июля
2022 год

Новости кино >>
2 июля 2022
Не стало классика советской анимации Леонида Шварцмана. Автору мультфильмов о Чебурашке и Котенке по имени Гав был 101 год, сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

Не стало классика анимации Леонида Шварцмана
фото: Леонид Шварцман // фото Виктора Горячева

Леонид Аронович Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. После окончания ВГИКа молодого художника заметил именитый режиссер Лев Атаманов. Первой работой Шварцмана стал 40-минутный «Аленький цветочек», созданный им в соавторстве с коллегой-художником Александром Винокуровым.

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Следующая работа Шварцмана, Атаманова, Винокурова – «Золотая антилопа» — получила международную известность: ее показывали на фестивалях в Каннах, Лондоне, Белграде. Затем ее успех затмила «Снежная королева», ставшая не только лучшим советским полнометражным мультфильмом, но и единственной советской анимационной работой, попавшей в довольно широкий международный прокат.

Шварцман проработал в российской мультипликации 50 лет, создав галерею незабываемых образов. В фильмографии мультипликатора — «Варежка», «38 попугаев», «Дядя Степа – милиционер», «Сказка про чужие краски».
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Сергей КапковЛеонид Шварцман
фильмы
Дядя Стёпа – милиционерКотёнок по имени ГавСказка про чужие краскиЧебурашка и крокодил Гена

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