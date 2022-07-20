Константин Хабенский отправится в путешествие по России с «Бременскими музыкантами»

Константин Хабенский
снимется в семейном мюзикле «Бременские музыканты
» по мотивам одноименного советского мультфильма
. Соответствующий проект представлен на питчинге
компаний-лидеров Фонда кино.
Хабенский сыграет Сыщика, Тихон Жизневский
— Трубадура, Сергей Бурунов
перевоплотится в Короля, а Мария Аронова
— в Разбойницу.
По сюжету герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России. В кадре зрители увидят подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии и многое другое. Появятся новые линии, которых не было в мультфильме – например, о детстве Трубадура и его знакомстве с животными.
Режиссером выступит Алексей Нужный
(«Я худею
»). «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» займется производством совместно с «Союзмультфильмом». Создателям проекта удалось получить права на использование музыки Геннадия Гладкова
.
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