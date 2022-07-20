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Константин Хабенский отправится в путешествие по России с «Бременскими музыкантами»

20 июля
2022 год

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20 июля 2022

Константин Хабенский снимется в семейном мюзикле «Бременские музыканты» по мотивам одноименного советского мультфильма. Соответствующий проект представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Константин Хабенский отправится в путешествие по России с «Бременскими музыкантами»

Хабенский сыграет Сыщика, Тихон Жизневский — Трубадура, Сергей Бурунов перевоплотится в Короля, а Мария Аронова — в Разбойницу.

По сюжету герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России. В кадре зрители увидят подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии и многое другое. Появятся новые линии, которых не было в мультфильме – например, о детстве Трубадура и его знакомстве с животными.

Режиссером выступит Алексей НужныйЯ худею»). «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» займется производством совместно с «Союзмультфильмом». Создателям проекта удалось получить права на использование музыки Геннадия Гладкова.
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