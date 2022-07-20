Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST

Объявлена программа IV фестиваля веб-сериалов REALIST, который пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля. В основной конкурс было отобрано 23 проекта из более 150 заявок, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля REALIST
В конкурсе представлен второй сезон сериала «Сама дура» об отношениях двух сестер-подростков и продолжения других проектов – молодежной драмы с Глебом Калюжным «Новенький», третий сезон которой получил название «Новенькие» и рассказывает об адаптации к взрослой жизни после окончания школы, производственной комедии «В рабочем порядке» с «Пухляшом» Дмитрием Красиловым и сериала «Естественный отбор», основанного на реальных свиданиях. Этой же теме посвящена и лента «Все сложно» с Алиной Алексеевой, где девушка пытается найти свою вторую половинку в приложении для знакомств. Есть и другая сторона таких поисков – «Прикольный одинокий телец» о мальчике Юре, написавшем письмо в раздел знакомств журнала COOL и получившем десятки писем от девушек, которым он так и не ответил, но через 20 лет все же решил это сделать лично.
Среди участников конкурса сериал «Восемь разгневанных женщин», созданный в технике вербатим, когда реальные монологи разыгрываются актерами. Еще одна психологическая мелодрама – «Френдзона» о студенте, решившем изучить в курсовой работе понятие френдзоны, чтобы добиться расположения своей подруги. Об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира рассказывает и сериал «Соцсети» с Любовью Аксеновой.
Из хорроров в программе — «Шаг в пустоту» с Марком Богатыревым. В сериале речь идет о женщине, отправившейся на поиски своей сбежавшей дочери в мертвый город Святск. Картина «Четыре» со звездой «Межсезонья» Игорем Ивановым рассказывает о злом духе, нависшем над многоквартирным домом. Есть в конкурсе и хоррор-комедия «Зомби-дед» о проблемах отцов и детей.
За детективную часть отвечает сериал «Черепица», герой которого, возомнив себя Рэмбо, вскрывает заговор властей. Одним из продюсеров является Павел Бардин. Также в конкурсе новая работа от создателей веб-сериала «Закон и беспорядок» — «Особо крупные» — о служителе закона с обостренным чувством справедливости, у которого развивается биполярное расстройство. Есть и пародия на расследование — шоу «Маркони сегодня», отсылающее к современным трендам и происшествиям разных лет.
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Среди комедий также «Мокьюментари» с Юлией Волковой, Михаилом Тройником и Софьей Шуткиной о непростом пути к успеху в российском кино и шоу-бизнесе и экстремальная «Ферма» о выживании блогеров в офлайн-деревне. Одним из композиторов и генпродюсеров проекта выступил Сергей Жуков, который тоже появится в сериале. В программе заявлена и черная комедия «Грибы и рыбы-2» о городском и деревенском парнях, которые в каждой серии случайно кого-то убивают. Кроме того, в конкурсе смотра представлена анимация – своеобразный краткий пересказ литературных произведений «Мультиратура» и проект «Пушкин и Михайловское».
Победителей REALIST Web Series Weekend определит жюри, куда войдут режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Они вручат награду в следующих номинациях: «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея», «Самый яркий персонаж».
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