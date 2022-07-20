Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST

20 июля
2022 год

Новости кино >>
20 июля 2022
Объявлена программа IV фестиваля веб-сериалов REALIST, который пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля. В основной конкурс было отобрано 23 проекта из более 150 заявок, сообщает пресс-служба смотра.

Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST
фото: Пресс-служба фестиваля REALIST

В конкурсе представлен второй сезон сериала «Сама дура» об отношениях двух сестер-подростков и продолжения других проектов – молодежной драмы с Глебом Калюжным «Новенький», третий сезон которой получил название «Новенькие» и рассказывает об адаптации к взрослой жизни после окончания школы, производственной комедии «В рабочем порядке» с «Пухляшом» Дмитрием Красиловым и сериала «Естественный отбор», основанного на реальных свиданиях. Этой же теме посвящена и лента «Все сложно» с Алиной Алексеевой, где девушка пытается найти свою вторую половинку в приложении для знакомств. Есть и другая сторона таких поисков – «Прикольный одинокий телец» о мальчике Юре, написавшем письмо в раздел знакомств журнала COOL и получившем десятки писем от девушек, которым он так и не ответил, но через 20 лет все же решил это сделать лично.

Среди участников конкурса сериал «Восемь разгневанных женщин», созданный в технике вербатим, когда реальные монологи разыгрываются актерами. Еще одна психологическая мелодрама – «Френдзона» о студенте, решившем изучить в курсовой работе понятие френдзоны, чтобы добиться расположения своей подруги. Об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира рассказывает и сериал «Соцсети» с Любовью Аксеновой.

Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST
фото: "Сама дура-2"

Отбор прошли драмеди «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой, Агриппиной Стекловой, Гошей Куценко и Александром Робаком, а также философская драма «Гештальт» о хрупкости жизни и милая история «Собака» о том, как судьбу погрязшего в работе переводчика преображает появившийся буквально из ниоткуда пес.

Из хорроров в программе — «Шаг в пустоту» с Марком Богатыревым. В сериале речь идет о женщине, отправившейся на поиски своей сбежавшей дочери в мертвый город Святск. Картина «Четыре» со звездой «Межсезонья» Игорем Ивановым рассказывает о злом духе, нависшем над многоквартирным домом. Есть в конкурсе и хоррор-комедия «Зомби-дед» о проблемах отцов и детей.

За детективную часть отвечает сериал «Черепица», герой которого, возомнив себя Рэмбо, вскрывает заговор властей. Одним из продюсеров является Павел Бардин. Также в конкурсе новая работа от создателей веб-сериала «Закон и беспорядок» — «Особо крупные» — о служителе закона с обостренным чувством справедливости, у которого развивается биполярное расстройство. Есть и пародия на расследование — шоу «Маркони сегодня», отсылающее к современным трендам и происшествиям разных лет.

Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST
фото: "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"

Среди комедий также «Мокьюментари» с Юлией Волковой, Михаилом Тройником и Софьей Шуткиной о непростом пути к успеху в российском кино и шоу-бизнесе и экстремальная «Ферма» о выживании блогеров в офлайн-деревне. Одним из композиторов и генпродюсеров проекта выступил Сергей Жуков, который тоже появится в сериале. В программе заявлена и черная комедия «Грибы и рыбы-2» о городском и деревенском парнях, которые в каждой серии случайно кого-то убивают. Кроме того, в конкурсе смотра представлена анимация – своеобразный краткий пересказ литературных произведений «Мультиратура» и проект «Пушкин и Михайловское».

Победителей REALIST Web Series Weekend определит жюри, куда войдут режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Они вручат награду в следующих номинациях: «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея», «Самый яркий персонаж».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Realist Web Fest
персоны
Любовь АксёноваАлина Алексеева (II)Павел БардинМарк БогатырёвЮлия ВолковаСергей Жуков (II)Игорь Иванов (XV)Глеб КалюжныйДмитрий КрасиловГоша КуценкоЕлена ЛядоваАлександр РобакАгриппина СтекловаМихаил ТройникСофья Шуткина
фильмы
Zakon i BesporyadokВ рабочем порядкеВосемь разгневанных женщинЕстественный отбор-2МокьюментариНовенькиеСама дура-2Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

фотографии >>
Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST фотографии
Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Руслана Писанка
19 июля ушла из жизни актриса Руслана Писанка.
Виталий Сидорченко
17 июля ушёл из жизни актёр Виталий Сидорченко.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Борис Корчевников
Дарья Легейда
Виктория Лепко
Сергей Погосян
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Мирей Бален
Натали Вуд
Анна Дымна
Родни Истмэн
Сандра О
Джош Холлоуэй
Пауль Хубшмид
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Чёрный телефон
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Кукла. Последнее проклятье
фильм ужасов
Мексика, 2021
Неувольняемый
комедия
Франция, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Тёмные очки
детектив, триллер, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Держать удар
драма, спортивный фильм, триллер
США, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Охотница: Руна мёртвых
боевик, драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Швеция, США, 2019
Пёс-самурай и город кошек
боевик, детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, Китай, 2022
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram