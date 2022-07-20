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Съемки второй части «Холопа» стартуют в сентябре

20 июля
2022 год

Новости кино >>
20 июля 2022

Съемки второй части «Холопа» должны стартовать в сентябре. Режиссерское кресло вновь займет Клим Шипенко. Он представил проект на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Съемки второй части «Холопа» стартуют в сентябре

Шипенко уточнил, что вся творческая группа кассовой комедии вернется к работе над продолжением — очевидно, включая и исполнителя главной роли Милоша Биковича. Производством фильма занимается компания Yellow, Black & White.

Бюджет «Холопа-2» составляет 500 млн рублей. Планируется, что съемки пройдут с сентября по октябрь 2022 года, а затем с мая по июнь 2023 года.

Премьера намечена на декабрь 2023-го.
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