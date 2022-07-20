Съемки второй части «Холопа» стартуют в сентябре

Съемки второй части «Холопа
» должны стартовать в сентябре. Режиссерское кресло вновь займет Клим Шипенко
. Он представил проект на питчинге
компаний-лидеров Фонда кино.
Шипенко уточнил, что вся творческая группа кассовой комедии вернется к работе над продолжением — очевидно, включая и исполнителя главной роли Милоша Биковича
. Производством фильма занимается компания Yellow, Black & White.
Бюджет «Холопа-2» составляет 500 млн рублей. Планируется, что съемки пройдут с сентября по октябрь 2022 года, а затем с мая по июнь 2023 года.
Премьера намечена на декабрь 2023-го.
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