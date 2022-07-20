Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»

анонс

Режиссер Кирилл Алехин приступил к съемкам продолжения драмеди о свиданиях

«Естественный отбор» вернется с третьим сезоном этой осенью

Съемки второй части «Холопа» стартуют в сентябре

20 июля

Веб-сериалы с Аксеновой, Лядовой и Калюжным вошли в программу фестиваля REALIST

Смотр пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля