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Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»

20 июля
2022 год

Новости кино >>
20 июля 2022
Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк», чье название отсылает к одноименному стихотворению поэта. Соответствующий проект был представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»
фото: smotrim.ru

Фильм расскажет об истории взросления Пушкина и его роли в формировании отечественной культуры. По словам продюсера Петра Анурова, в «Пророке» соединятся live-action сцены и хореографические номера с оригинальными музыкальными темами. В качестве референса авторы выделяют «Ла-Ла Ленд».

В актерском составе также заявлены Паулина Андреева, которая может появиться в роли Авдотьи Голицыной, и Кирилл Ковбас в образе Ивана Пущина.

Режиссером мюзикла выступит Феликс УмаровДомашнее поле»), автором сценария — музыкант и постановщик Василий ЗоркийЕлки-8»). За визуальную часть отвечает Михаил Хасая, работавший над «Иваном Денисовичем». Производством займется компания «Централ Партнершип».

Премьера «Пророка» намечена на 14 февраля 2024 года.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   20.07.2022 - 14:25
Видела Борисова только в телесериале "Ольга", как актер не нравится вообще, даже не знаю, как у него получится играть Пушкина, роль довольна ответственная... читать далее>>
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Паулина АндрееваПетр АнуровЮра БорисовВасилий ЗоркийКирилл КовбасФеликс УмаровМихаил Хасая

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