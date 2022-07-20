Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк», чье название отсылает к одноименному стихотворению поэта. Соответствующий проект был представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.
фото: smotrim.ru
Фильм расскажет об истории взросления Пушкина и его роли в формировании отечественной культуры. По словам продюсера Петра Анурова, в «Пророке» соединятся live-action сцены и хореографические номера с оригинальными музыкальными темами. В качестве референса авторы выделяют «Ла-Ла Ленд».
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