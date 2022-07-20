«Естественный отбор» вернется с третьим сезоном этой осенью

В Москве начались съемки третьего сезона сериала о свиданиях «Естественный отбор», премьера которого намечена на осень этого года. За режиссуру вновь отвечает Кирилл Алехин, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), при поддержке которого выходит проект.
фото: Пресс-служба ИРИ
Второй сезон завершился расставанием главных героев – Вовы и Алисы. В новых сериях зрители узнают, смогут ли они найти взаимопонимание или каждый выберет свой путь. «Не буду раскрывать все секреты, но одна из серий — это свадьба. Кроме того, мы продолжаем экспериментировать с жанрами. В прошлом сезоне была серия-мюзикл, в этом мы снова выходим на новые территории — ток-шоу, мелодрамы и даже комедии о мальчишнике», — поделился Алехин.
Ироничное драмеди «Естественный отбор» выходит с 2020 года при поддержке ИРИ. Истории о встречах и расставаниях собрали более 18 млн просмотров ВКонтакте, были номинированы на Национальную премию в области веб-индустрии и вошли в конкурсные программы десяти международных кинофестивалей.
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