Елена Подкаминская вновь примерит образ «Жены олигарха»

По сюжету после присвоения «Кирзачсумкапрому» статуса исторического памятника хозяйка завода Альбина (Подкаминская) ищет способы вернуть его в строй. Не в силах достучаться до местного мэра-лентяя (Маклаков), экс-миллионерша из Лондона решает выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Правда, погружаясь в мир политики, просветлённая йогиня не замечает, как сама становится на скользкую дорожку.
фото: Пресс-служба СТС
«Главная мысль второго сезона — женщина может всё, особенно мать. Теперь Альбина мать не только для своей семьи, но и для всего Добруйска. Мы также говорим о разрушении стереотипов, гендерном равенстве и об актуальных проблемах современных женщин, которым сегодня приходится выбирать: стать хорошей домохозяйкой и матерью или заняться карьерой и сделать этот мир лучше», — говорит креативный продюсер Мехрали Пашаев.
Первый съёмочный блок пройдёт в Москве и Московской области, где одной из локаций станет советский пансионат на Николиной горе — по сюжету здесь находится резиденция мэра. За южным колоритом Добруйска группа отправится в Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки. В кадр попадут ДК, рынки, пансионаты, школы, городские площади, фонтаны и другие ставропольские объекты. Самыми массовыми сценами станут выборы мэра и празднование Дня города, который добруйсковцы отметят в компании популярного музыканта.
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