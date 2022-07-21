Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Подкаминская вновь примерит образ «Жены олигарха»

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022
Елена Подкаминская приступила к съемкам во втором сезоне комедийного сериала «Жена олигарха». Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС, где состоится премьера новых серий.

Елена Подкаминская вновь примерит образ «Жены олигарха»
фото: Пресс-служба СТС

В проекте к своим ролям также вернутся Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова и Александр Обласов. Компанию им составит Людмила Артемьева, которая сыграет свекровь главной героини.

По сюжету после присвоения «Кирзачсумкапрому» статуса исторического памятника хозяйка завода Альбина (Подкаминская) ищет способы вернуть его в строй. Не в силах достучаться до местного мэра-лентяя (Маклаков), экс-миллионерша из Лондона решает выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Правда, погружаясь в мир политики, просветлённая йогиня не замечает, как сама становится на скользкую дорожку.

Елена Подкаминская вновь примерит образ «Жены олигарха»
фото: Пресс-служба СТС

«Главная мысль второго сезона — женщина может всё, особенно мать. Теперь Альбина мать не только для своей семьи, но и для всего Добруйска. Мы также говорим о разрушении стереотипов, гендерном равенстве и об актуальных проблемах современных женщин, которым сегодня приходится выбирать: стать хорошей домохозяйкой и матерью или заняться карьерой и сделать этот мир лучше», — говорит креативный продюсер Мехрали Пашаев.

Первый съёмочный блок пройдёт в Москве и Московской области, где одной из локаций станет советский пансионат на Николиной горе — по сюжету здесь находится резиденция мэра. За южным колоритом Добруйска группа отправится в Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки. В кадр попадут ДК, рынки, пансионаты, школы, городские площади, фонтаны и другие ставропольские объекты. Самыми массовыми сценами станут выборы мэра и празднование Дня города, который добруйсковцы отметят в компании популярного музыканта.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   21.07.2022 - 13:13
Не знаю, почему, но Елена Подкаминская не нравится вовсе. Ни в роли Виктории Сергеевны в телесериале "Кухня", ни в "ЧП Пирогова" ее героини не привлекли никакого внимания. Хотя, с виду,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В России создадут ситком по сценарию нейросети
В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
Стоянов, Трухин и Макаров встретятся с Пушкиным и будущим императором Александром II
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
«Кровавая барыня» отправится в Японию, а мультфильм «Огонёк-Огниво» покажут в Индии
Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
«Жена олигарха»: Из князей в грязи
Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября
В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»
Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
Елена Подкаминская стала «Женой олигарха»
Поиск по меткам
СТС
персоны
Людмила АртемьеваКай Алекс ГетцВладимир ГостюхинМаргарита ДьяченковаАлексей МаклаковАлександр ОбласовМехрали ПашаевЕлена ПодкаминскаяАнтон Филипенко
фильмы
Жена олигархаЖена олигарха-2

анонс

Скорбим

Руслана Писанка
19 июля ушла из жизни актриса Руслана Писанка.
Валентина Василенко
17 июля ушла из жизни актриса, певица Валентина Василенко.
Виталий Сидорченко
17 июля ушёл из жизни актёр Виталий Сидорченко.

День рождения >>

Павел Ващилин
Родион Галюченко
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Илья Носков
Михаил Погоржельский
Денис Синявский
Пётр Щербаков
Джессика Барден
Джастин Барта
Шарлотта Генсбур
Джейми Мюррей
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Чёрный телефон
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Кукла. Последнее проклятье
фильм ужасов
Мексика, 2021
Неувольняемый
комедия
Франция, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Тёмные очки
детектив, триллер, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Держать удар
драма, спортивный фильм, триллер
США, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Охотница: Руна мёртвых
боевик, драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Швеция, США, 2019
Пёс-самурай и город кошек
боевик, детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, Китай, 2022
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram