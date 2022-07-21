Елена Подкаминская вновь примерит образ «Жены олигарха»

анонс

В центре сюжета — боксеры из Челябинска, вынужденные работать личными охранниками влиятельного адвоката

Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков связались с «Телохранителями»

Режиссер Кирилл Алехин приступил к съемкам продолжения драмеди о свиданиях

«Естественный отбор» вернется с третьим сезоном этой осенью

20 июля

Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»

В актерском составе также заявлены Паулина Андреева и Кирилл Ковбас