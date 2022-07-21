Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков связались с «Телохранителями»

В центре сюжета — три боксера из Челябинска, решившие перед вылетом на Чемпионат мира подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Парни грустно ужинают в ресторане, обсуждая бесславное возращение домой. Там они случайно ввязываются в драку с охраной известного московского Адвоката, демонстрируя, на что способен профессиональный боксер на пике формы. Это производит неизгладимое впечатление на Адвоката, и он ставит троице бойцов ультиматум: сесть в тюрьму либо стать его личной охраной. Адвокат не случайно искал надежную охрану — каждое его дело резонансное, и главных героев ждет стрельба, погони, угрозы оппонентов, а также куча личных поручений..
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