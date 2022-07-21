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Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков связались с «Телохранителями»

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022

В Москве начались съемки комедийного сериала «Телохранители», где главные роли исполняют Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков связались с «Телохранителями»
фото: Пресс-служба ТНТ

В центре сюжета — три боксера из Челябинска, решившие перед вылетом на Чемпионат мира подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Парни грустно ужинают в ресторане, обсуждая бесславное возращение домой. Там они случайно ввязываются в драку с охраной известного московского Адвоката, демонстрируя, на что способен профессиональный боксер на пике формы. Это производит неизгладимое впечатление на Адвоката, и он ставит троице бойцов ультиматум: сесть в тюрьму либо стать его личной охраной. Адвокат не случайно искал надежную охрану — каждое его дело резонансное, и главных героев ждет стрельба, погони, угрозы оппонентов, а также куча личных поручений..

В проекте заняты Александр Левин, Егор Овчинников, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина и Кирилл Полухин. За режиссуру отмечает Константин СмирновЖуки», «Девушки с Макаровым»).
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   21.07.2022 - 16:25
Сюжетная линия проработана неплохо, с удовольствием бы посмотрела развитие событий, но актерский состав слабоват. Именитых боксеров должны были бы играть не менее именитые артисты....( читать далее>>
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персоны
Олег ГаасАнатолий ЖуравлёвЯна КошкинаАлександр Левин (II)Дмитрий ЛысенковСергей МаковецкийИнга ОболдинаЕгор ОвчинниковКирилл ПолухинКонстантин Смирнов (VI)
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