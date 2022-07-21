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Алиса Фрейндлих и Сергей Дрейден исполнят главные роли в драме от режиссера «Блокадного дневника»

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022

Алиса Фрейндлих и Сергей Дрейден исполнят главные роли в драме под рабочим названием «Дорогие мои старики». Режиссер Андрей ЗайцевБлокадный дневник») представил соответствующий проект на питчинге игровых авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры.

Алиса Фрейндлих и Сергей Дрейден исполнят главные роли в драме от режиссера «Блокадного дневника»

Идея картины появилась у постановщика после знакомства с Сергеем Дрейденом, который сыграл Отца в «Блокадном дневнике». В прошлом году Зайцев даже начал снимать об артисте документальный фильм, и многие истории и детали из его жизни отразились в сценарии — например, будут показаны настоящие картины, написанные Дрейденом. В центре сюжета драмы «Дорогие мои старики» окажется пара пожилых питерских интеллигентов. По словам режиссера, образы главных героев собирательные, и в них есть черты Григория Померанца и Зинаиды Миркиной, Лилианы и Семена Лунгиных.

Полина Гухман, сыгравшая в новом проекте режиссера «14+ Продолжение», воплотит образ девочки-соседки, которая часто заходит в гости к старикам — с ними ей всегда интересно, тепло и спокойно, чего не скажешь о ее собственной семье. Вообще дом питерских интеллигентов для многих людей остается островком спокойствия, мудрости, тишины и любви. Одним из главных героев станет и Петербург, где пройдут съемки проекта.

Зайцев выступает в качестве автора сценария и продюсера. Своим фильмом он хочет вступить в своеобразную полемику с драмой Михаэля Ханеке «Любовь». За визуальную часть отвечает оператор Ирина Уральская. Производством займется Киностудия «Сентябрь».
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№ 1
_elen_black_   21.07.2022 - 16:32
Задумка сценаристов очень даже удачная, я думаю, из этого получится что-то такое, что привлечет внимание публики. Актеры также, профессионального уровня, "Блокадный Дневник" должен получится... читать далее>>
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персоны
Полина ГухманСергей ДрейденАндрей ЗайцевИрина УральскаяАлиса ФрейндлихМихаэль Ханеке

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