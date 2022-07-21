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Алена Михайлова сыграет собаку Филиппа Янковского в фильме «Догги»

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022
Филипп Янковский и Алена Михайлова сыграют в фильме Вячеслава Росса «Догги». Соответствующий проект был представлен на питчинге игровых авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры.

Алена Михайлова сыграет собаку Филиппа Янковского в фильме «Догги»

По сюжету одинокий архитектор Андрей потерял собаку и вместе с ней смысл жизни. Он ходит по городу, расклеивая объявления, и однажды на пороге его квартиры появляется странная девушка Дина, которая говорит, что может сыграть роль собаки – такая психологическая помощь за деньги. Со временем эти два одиноких человека начинают общаться, и между ними возникают очень сильные чувства.

Вячеслав Росс также отвечает за сценарий и выступает продюсером. По его словам, «"Догги" — это драма о людском одиночестве и том, что внутри человека всегда живет надежда, что его кто-то может полюбить просто так — как любят собаки».

Оператором фильма станет Андрей Каторженко. Съемки пройдут в Петербурге и Крыму, и цвета по ходу развития действия будут сменяться от серых к красно-оранжевым. Производством проекта займется компания «Росс Медиа».
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№ 2
Терентий   21.07.2022 - 17:12
Садо-мазо? Интересненько) С завязавшим Янковским это будет более гармонично, чем с рахитичным Гармашем) читать далее>>
№ 1
_elen_black_   21.07.2022 - 16:22
Интересный подход для того, чтобы избавить человека от одиночества, сыграть роль его пропавшей собаки....) Сценаристы, явно, долго думали над сюжетом) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Андрей КаторженкоАлёна МихайловаСлава РоссФилипп Янковский

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