Алена Михайлова сыграет собаку Филиппа Янковского в фильме «Догги»

Филипп Янковский
и Алена Михайлова
сыграют в фильме Вячеслава Росса
«Догги
». Соответствующий проект был представлен на питчинге
игровых авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры.
По сюжету одинокий архитектор Андрей потерял собаку и вместе с ней смысл жизни. Он ходит по городу, расклеивая объявления, и однажды на пороге его квартиры появляется странная девушка Дина, которая говорит, что может сыграть роль собаки – такая психологическая помощь за деньги. Со временем эти два одиноких человека начинают общаться, и между ними возникают очень сильные чувства.
Вячеслав Росс также отвечает за сценарий и выступает продюсером. По его словам, «"Догги" — это драма о людском одиночестве и том, что внутри человека всегда живет надежда, что его кто-то может полюбить просто так — как любят собаки
».
Оператором фильма станет Андрей Каторженко
. Съемки пройдут в Петербурге и Крыму, и цвета по ходу развития действия будут сменяться от серых к красно-оранжевым. Производством проекта займется компания «Росс Медиа».
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