Ткаченко, Деревянко и Богатырев снимутся в проекте по сценарию Охлобыстина

Артем Ткаченко
, Павел Деревянко
, Марк Богатырев
и Анатолий Журавлев
снимутся в фильме «Узкоколейка
» по сценарию Ивана Охлобыстина
. Соответствующий проект был представлен на питчинге
игровых авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры.
Главный герой — молодой инженер — приезжает в глухую таежную деревню. Он полон решимости, чтобы изменить людей и мир вокруг. Все глубже погружаясь в удивительный быт обитателей поселения, мужчина в какой-то момент перестает различать реальность и вымысел. По словам авторов, это сказочная история для взрослых в жанре утопии.
Режиссерское кресло займет Олег Асадулин
(«Булки
», «Закрытая школа
»). Также к проекту подключится музыкант Евгений Рудин (DJ Грув), который уже сотрудничал с Асадулиным и Охлобыстиным. Продюсером выступит Олег Селистра, а за производство будет отвечать компания «Рона Фильм».
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