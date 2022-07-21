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Ткаченко, Деревянко и Богатырев снимутся в проекте по сценарию Охлобыстина

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022
Артем Ткаченко, Павел Деревянко, Марк Богатырев и Анатолий Журавлев снимутся в фильме «Узкоколейка» по сценарию Ивана Охлобыстина. Соответствующий проект был представлен на питчинге игровых авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры.

Ткаченко, Деревянко и Богатырев снимутся в проекте по сценарию Охлобыстина

Главный герой — молодой инженер — приезжает в глухую таежную деревню. Он полон решимости, чтобы изменить людей и мир вокруг. Все глубже погружаясь в удивительный быт обитателей поселения, мужчина в какой-то момент перестает различать реальность и вымысел. По словам авторов, это сказочная история для взрослых в жанре утопии.

Режиссерское кресло займет Олег АсадулинБулки», «Закрытая школа»). Также к проекту подключится музыкант Евгений Рудин (DJ Грув), который уже сотрудничал с Асадулиным и Охлобыстиным. Продюсером выступит Олег Селистра, а за производство будет отвечать компания «Рона Фильм».
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№ 1
_elen_black_   21.07.2022 - 17:49
Отличная новость! Иван Охлобыстин не только хороший актер, но и достойный сценарист, поэтому эта работа должна получится на все 100, я думаю, она произведет фурор! читать далее>>
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персоны
Олег АсадулинМарк БогатырёвПавел ДеревянкоАнатолий ЖуравлёвИван ОхлобыстинАртём Ткаченко

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