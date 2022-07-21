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Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие»

21 июля
2022 год

Новости кино >>
21 июля 2022
В сети появился трейлер молодёжной драмы «Новенькие» — продолжения популярного сериала «Новенький». Постановкой вновь занималась Оксана Барковская.


Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь.

«Новенькие» — сериал, исследующий вопрос принятия своего взросления, — рассказывает режиссёр и автор сценария Оксана Барковская. — Это период, когда ты вроде бы вырос, но по-прежнему продолжаешь совершать детские и необдуманные поступки (а иногда и преступления), нести ответственность за которые, правда, уже приходится по-взрослому. «Новенькие» — это другие визуальные решения, стиль монтажа, операторская работа и музыка. Я посмотрела черновую сборку нескольких серий и поняла, что это, по сути, другой сериал. Более того, я думаю, что многие из тех, кто не смотрел первые сезоны, посмотрят продолжение, так как для новой истории не обязательно знать, что происходило в сериале ранее».

Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие»

Главные роли в проекте исполнили Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина, Елизавета Запорожец, Иван Рысин, Алёна Васина, Иван Непомнящий, Артём Давыдов, Анка Бессонова, Иван Лаврухин, Василий Симонов, Дарья Щербакова, Анар Халилов и Екатерина Абразакова.

«Читал, что период с 16 до 18 лет в жизни человека — один из самых важных, когда определяется его жизненный путь. С этим можно поспорить, но для моего героя все так: после школы он ищет себя, учится принимать взрослые решения и думает, как поступать правильно в сложных ситуациях, — поделился Глеб Калюжный. — Из съемок мне особенно запомнилась последняя смена: в этот день со мной в кадре играла моя мама. Это был необычный и интересный опыт для нас обоих!»

«Новенькие» столкнутся со взрослой жизнью 10 августа на START.
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№ 1
Игорь Федотов8   21.07.2022 - 23:01
В тизере просто купаются и откачивают девушку. Ничего не понятно, кроме того что будет подростковое. Актеры исключительно молодые люди. Приблизительно понятно чего стоит ждать. читать далее>>
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Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие» фотографии
Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие» фотографии
Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие» фотографии
Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие» фотографии
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