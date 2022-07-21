Глеб Калюжный начинает жить по-взрослому в трейлере сериала «Новенькие»

В сети появился трейлер молодёжной драмы «Новенькие
» — продолжения популярного сериала «Новенький
». Постановкой вновь занималась Оксана Барковская
.
Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь.
«Новенькие» — сериал, исследующий вопрос принятия своего взросления
, — рассказывает режиссёр и автор сценария Оксана Барковская. — Это период, когда ты вроде бы вырос, но по-прежнему продолжаешь совершать детские и необдуманные поступки (а иногда и преступления), нести ответственность за которые, правда, уже приходится по-взрослому. «Новенькие» — это другие визуальные решения, стиль монтажа, операторская работа и музыка. Я посмотрела черновую сборку нескольких серий и поняла, что это, по сути, другой сериал. Более того, я думаю, что многие из тех, кто не смотрел первые сезоны, посмотрят продолжение, так как для новой истории не обязательно знать, что происходило в сериале ранее
».
Главные роли в проекте исполнили Глеб Калюжный
, Анна Демидова
, Виталий Щербина
, Елизавета Запорожец
, Иван Рысин
, Алёна Васина
, Иван Непомнящий
, Артём Давыдов
, Анка Бессонова
, Иван Лаврухин
, Василий Симонов
, Дарья Щербакова
, Анар Халилов
и Екатерина Абразакова
.
«Читал, что период с 16 до 18 лет в жизни человека — один из самых важных, когда определяется его жизненный путь. С этим можно поспорить, но для моего героя все так: после школы он ищет себя, учится принимать взрослые решения и думает, как поступать правильно в сложных ситуациях
, — поделился Глеб Калюжный. — Из съемок мне особенно запомнилась последняя смена: в этот день со мной в кадре играла моя мама. Это был необычный и интересный опыт для нас обоих!»
«Новенькие
» столкнутся со взрослой жизнью 10 августа на START.
обсуждение >>