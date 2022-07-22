По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье»

Наконец-то появились подробности насчет «Одинокого замка в Зазеркалье
», о котором мы впервые
услышали еще в феврале. Главным источником информации стал тизер-трейлер, выложенный на официальном сайте грядущего аниме.
Семь подростков из тихого района Токио оказываются в загадочном замке, дотронувшись до зеркал, которые начали светиться однажды ночью. Там они узнают про комнату, исполняющую одно сокровенное желание, но сначала им нужно найти ключ. Вдобавок — если тинейджеры не покинут Зазеркалье до пяти часов вечера, их съест мифическая Волчья Королева.
Работу над полнометражной экранизацией бестселлера Мидзуки Цудзимуры
о школьниках в Зазеркалье ведет Кэйити Хара
, постановщик «Многоцветья
», «В стране чудес
» и «Мисс Хокусай
». Производством занимается A-1 Pictures
(«Любовь — проблема для отаку
», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
»). Несмотря на то, что ролик сопровождает чарующий голос, имена сэйю пока не раскрываются, но студия обещает новую порцию информации 28 июля. В кинотеатры «Одинокий замок в Зазеркалье» намеревается попасть уже этой зимой, так что скоро от трейлеров отбоя не будет.
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