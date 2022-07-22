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По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье»

22 июля
2022 год

Новости кино >>
22 июля 2022

Наконец-то появились подробности насчет «Одинокого замка в Зазеркалье», о котором мы впервые услышали еще в феврале. Главным источником информации стал тизер-трейлер, выложенный на официальном сайте грядущего аниме.



Семь подростков из тихого района Токио оказываются в загадочном замке, дотронувшись до зеркал, которые начали светиться однажды ночью. Там они узнают про комнату, исполняющую одно сокровенное желание, но сначала им нужно найти ключ. Вдобавок — если тинейджеры не покинут Зазеркалье до пяти часов вечера, их съест мифическая Волчья Королева.

По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье»

Работу над полнометражной экранизацией бестселлера Мидзуки Цудзимуры о школьниках в Зазеркалье ведет Кэйити Хара, постановщик «Многоцветья», «В стране чудес» и «Мисс Хокусай». Производством занимается A-1 PicturesЛюбовь — проблема для отаку», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»). Несмотря на то, что ролик сопровождает чарующий голос, имена сэйю пока не раскрываются, но студия обещает новую порцию информации 28 июля. В кинотеатры «Одинокий замок в Зазеркалье» намеревается попасть уже этой зимой, так что скоро от трейлеров отбоя не будет.
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№ 1
_elen_black_   22.07.2022 - 13:21
Вообще, мне нравятся всевозможные мифические истории, но этот сюжет по-моему, слишком насыщен событиями. Возможно, это только на первый взгляд. Посмотрим. читать далее>>
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По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье» фотографии
По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье» фотографии
По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье» фотографии
По следам Алисы: первый трейлер полнометражного аниме «Одинокий замок в Зазеркалье» фотографии
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