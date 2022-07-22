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Роману Мадянову исполнилось 60 лет

22 июля
2022 год

Новости кино >>
22 июля 2022
Сегодня, 22 июля, отмечает свое 60-летие заслуженный артист РФ, главный отечественный кинозлодей, популярный советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов.

«Солдаты»

Роман Сергеевич родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Впервые появился на экране в небольшом эпизоде фильма Инессы Селезнёвой «Перевод с английского», вышедшем в 1971-м. Вторая роль была уже главной — сорванец Гек в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Ко времени окончания школы успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них («Совсем пропащий», «Весенние перевёртыши», «Все дело в брате») сыграл главные роли.

Когда вырос, поступил в Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского, где учился в мастерской Оскара Ремеза. Будучи студентом, уже играл в Московском театре им. Вл.Маяковского у Андрея Гончарова в сказке «Иван-царевич». После успешного окончания ГИТИСа в 1984-м его сразу зачислили в штат театра имени Маяковского, где он проработал более 20 лет. Занят в нескольких антрепризных проектах.

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На счету Мадянова более 200 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Анискин и Фантомас», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"», «Настя», «Орёл и решка», «Бедная Саша», «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Нина. Расплата за любовь», «Участок», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Штрафбат», «Есенин», «Охота на изюбря», «В круге первом», «Заколдованный участок», «12», «Ирония судьбы. Продолжение», «Дикое поле», «Пассажирка», «Петя по дороге в Царствие небесное», «Исаев», «Каникулы строгого режима», «Выкрутасы», «Доктор Тырса», «Достоевский», «Бабло», «Ёлки-2», «Жила-была одна баба», «Папаши», «Раскол», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель», «Легенда №17», «МосГаз», «Поддубный», «Праздник взаперти», «Частное пионерское», «Куприн», «Инквизитор», «Левиафан», «Седьмая руна», «Великая», «Орлова и Александров», «Саша добрый, Саша злой», «Вурдалаки», «Монах и бес», «СуперБобровы», «Жили-были», «Торгсин», «Хождение по мукам», «Домашний арест», «Теория вероятности», «Одесский пароход», «Зулейха открывает глаза», «Подольские курсанты» и «Угрюм-река».

Обладатель десятка престижных наград, включая призы фестивалей «Созвездие» и «Листопад», премию «Белый слон» и четыре «Ники».
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№ 1
_elen_black_   22.07.2022 - 13:19
Это был мой любимый актер в телесериале "Солдаты") Очень позитивный и к себе располагающий артист. Желаю долгих лет жизни, продолжения карьеры и роста популярности, хотя куда уж ещё больше?))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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