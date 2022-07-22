Гавриила Гордеева назначили на должность продюсера по оригинальному контенту Okko

Гавриил Гордеев
займет пост продюсера по оригинальному контенту Okko — в его обязанности входит продюсирование оригинальных российских проектов. Ранее он числился советником генерального директора, уточняет пресс-служба платформы.
Кроме того, на должность заместителя генерального директора назначена Эльвира Дмитриевская
, она будет отвечать за контентную стратегию видеосервиса и закупки контента. Ранее Дмитриевская курировала лицензирование контента в качестве директора по контенту Okko.
Джаник Файзиев
, занимавший должность генерального продюсера Okko с 2021 года, принял решение покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на продюсировании собственных фильмов и сериалов. Все запущенные им до настоящего времени проекты будут своевременно представлены в онлайн-кинотеатре. Okko также рассчитывает показать новый контент, созданный Файзиевым как независимым продюсером.
«Наше сотрудничество с Okko было плодотворным – мы запустили много ярких проектов и выстроили чёткую работу со всеми ключевыми студиями, что позволило сервису стать контентным лидером рынка. Уверен, на этом наше партнерство с Okko не закончится», —
прокомментировал Джаник Файзиев.
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