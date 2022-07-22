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Стартовали съемки третьего сезона «Патриота» с Антоном Жижиным

22 июля
2022 год

Новости кино >>
22 июля 2022

В Подмосковье начались съемки третьего сезона комедии «Патриот» с Антоном Жижиным в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Стартовали съемки третьего сезона «Патриота» с Антоном Жижиным
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сериал рассказывает о бывшем солдате Сане Кучине, который учит своих непутевых земляков любить Родину. Он – будто солдат из русских сказок – твердо выступает за все хорошее против всего плохого и следует высоким моральным идеалам, правда, жизнь в российской глубинке постоянно пытается сбить его с верного пути.

В продолжении Саню ждут удивительные открытия, связанные с его семейной тайной. Кроме того, героев ожидает смена локаций: кроме магазина «Мечта» действие будет происходить в новом банном комплексе, который купил себе отец Ленки. Кстати, в семейной жизни с Леной у Сани не все гладко: даже выйдя замуж, Ленка осталась такой же свободолюбивой девушкой, с чем не может смириться Кучин.

Читать рецензию «Патриот»: Как правильно Родину любить

Вместе с Жижиным к своим ролям вернутся Алексей Базанов, Алёна Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлёв и Владимир Сычёв. Креативными продюсерами третьего сезона вновь стали Базанов и Леонид Коньшин, а режиссером – Николай Бурлак. В авторской группе, помимо Коньшина и Базанова, числятся Сергей Андриянов, Александр Кагарманов и Алексей Литвиненко. Генеральным продюсером выступает Антон Зайцев.

По словам Леонида Коньшина, «в новом сезоне Саня Кучин непреклонен в своих стремлениях и целях. Он остается человеком, который убежден, что у него получится изменить мир к лучшему! А еще он пытается разобраться со своей родословной, хочет понять, кто он такой на самом деле. Третий сезон будет богат на новых персонажей, а то, что они привнесут в историю, станет загадкой не только для зрителей, но и для авторской группы».
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Стартовали съемки третьего сезона «Патриота» с Антоном Жижиным фотографии
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