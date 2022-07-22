Стартовали съемки третьего сезона «Патриота» с Антоном Жижиным

В Подмосковье начались съемки третьего сезона комедии «Патриот» с Антоном Жижиным в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Сериал рассказывает о бывшем солдате Сане Кучине, который учит своих непутевых земляков любить Родину. Он – будто солдат из русских сказок – твердо выступает за все хорошее против всего плохого и следует высоким моральным идеалам, правда, жизнь в российской глубинке постоянно пытается сбить его с верного пути.
В продолжении Саню ждут удивительные открытия, связанные с его семейной тайной. Кроме того, героев ожидает смена локаций: кроме магазина «Мечта» действие будет происходить в новом банном комплексе, который купил себе отец Ленки. Кстати, в семейной жизни с Леной у Сани не все гладко: даже выйдя замуж, Ленка осталась такой же свободолюбивой девушкой, с чем не может смириться Кучин.
По словам Леонида Коньшина, «в новом сезоне Саня Кучин непреклонен в своих стремлениях и целях. Он остается человеком, который убежден, что у него получится изменить мир к лучшему! А еще он пытается разобраться со своей родословной, хочет понять, кто он такой на самом деле. Третий сезон будет богат на новых персонажей, а то, что они привнесут в историю, станет загадкой не только для зрителей, но и для авторской группы».
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