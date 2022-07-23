Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

Риэ Такахаси
(голос Мегумин из «Да благословят боги сей расчудесный мир!
» и Лилит из «Моя новая горничная очень подозрительна
») заболела ковидом. Манга «Токийские мстители
» выходит
на русском языке. У сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок
» — новый персонажный ролик
.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
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Гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Ван-Пис. Красный фильм
» вот-вот отправится в японский прокат (уже 6 августа), а тут еще и манге стукнуло четверть века — сам Ками-сама велел новый трейлер выпускать.
Напомним, что поставил полнометражку автор «Кода Гиас
» Горо Танигути
, за сценарий отвечал Цутому Куроива
(«Ван-Пис: Золото
», «Ганц:О
»), а подробнее про аниме мы рассказывали в отдельной новости
. Тем временем, Эйитиро Ода
грозится закончить мангу через пять лет. Даже будет очень стараться, чтобы уложиться в три, а как оно на самом деле случится — скоро узнаем. Пока же можно насладиться
рукотворным видео в честь 25-летия манги.
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Обзор старого-доброго «Тригана», который на год младше «Ван-Пис»
«Время ниндзя
», еще недавно щеголявший первым тизером
, вот уже почти добрался до релиза: премьера копродукции студий TROYCA
(«Семерка идолов
», «Труп, зарытый под ногами Сакурако
») и DMM Pictures
(«Я пытался уговорить ее в догэдза
») назначена на 4 октября. Смотрим свежий трейлер:
Больше информации об актерах озвучания можно почерпнуть в нашем майском
дайджесте. Что касается сюжета: обычный школьник Иттоки Сакурабе узнает, что: а) ниндзя все еще существуют; б) он — наследник могущественного клана Иго. В новом ролике объясняется, почему коллег так недолюбливают ниндзя из клана Кога.
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Еще больше ниндзя и куноити в «Истребителе демонов»
Студия Polygon Pictures
(«Годзилла: Планета чудовищ
», «Human Lost: Исповедь неполноценного человека
») поделилась первым тизером нового проекта — оригинального аниме «Кайна в великом снежном море
».
Судя по всему, нас ждет эпичное фэнтези в мире, где Землю поглотили титульное Великое снежное море и орбитальные деревья немыслимой высоты, навсегда изменив жизнь на планете. Корни деревьев образуют естественный купол, названный Тэнмаку — над ним как раз и живет простой парень Кайна, однажды встретивший принцессу небольшой страны Атланд по имени Лилиха.
Постановкой займется Хироаки Андо
(«Полулюди
», отдельные эпизоды «Железобетона
»), а над сценарием работали Садаюки Мурай
(«Истинная грусть
», «Биско-ржавоед
») и Тэцуя Ямада
(«Рыцари Сидонии
», «Война двенадцати
»). Аниме создавалось как подарок самим себе на 40-летнюю годовщину студии, а первые четыре эпизода поступят в эфир уже 6 августа.
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Главные аниме-премьеры этого лета
Кодомо «Приключения Рилаккумы в парке развлечений
» обзавелось новым жизнелюбивым трейлером.
Все желающие отдохнуть от суеты вместе с Каору и плюшевым медведем (даже двумя!) могут приступать к просмотру с 25 августа — именно в эту дату аниме появится на Netflix
. Об отношениях Рилаккумы и офисной сотрудницы ищите в одном из недавних
дайджестов.
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Обзор супергеройского ромкома «Любовь после мирового господства», где тоже есть мишки (необычные)
Если верить утечке с китайского Baidu, то ранобэ «Сбережение 80 000 золотых монет в другом мире к моей старости
» в январе следующего года получит аниме-адаптацию.
Этот исекай примечателен тем, что главная героиня Мицуха Ямано умеет перемещаться меж двух миров: реальным, где она — обычная 18-летняя девушка, лишившаяся семьи из-за несчастного случая, и альтернативным, напоминающим средневековую Европу. Слухи пока никем не подтверждены, но когда увидите официальный анонс — сделайте удивленное лицо.
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