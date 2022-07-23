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Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

23 июля
2022 год

Новости кино >>
23 июля 2022
Риэ Такахаси (голос Мегумин из «Да благословят боги сей расчудесный мир!» и Лилит из «Моя новая горничная очень подозрительна») заболела ковидом. Манга «Токийские мстители» выходит на русском языке. У сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок» — новый персонажный ролик.

Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Ван-Пис. Красный фильм» вот-вот отправится в японский прокат (уже 6 августа), а тут еще и манге стукнуло четверть века — сам Ками-сама велел новый трейлер выпускать.



Напомним, что поставил полнометражку автор «Кода Гиас» Горо Танигути, за сценарий отвечал Цутому КуроиваВан-Пис: Золото», «Ганц:О»), а подробнее про аниме мы рассказывали в отдельной новости. Тем временем, Эйитиро Ода грозится закончить мангу через пять лет. Даже будет очень стараться, чтобы уложиться в три, а как оно на самом деле случится — скоро узнаем. Пока же можно насладиться рукотворным видео в честь 25-летия манги.

Читать Обзор старого-доброго «Тригана», который на год младше «Ван-Пис»
«Время ниндзя», еще недавно щеголявший первым тизером, вот уже почти добрался до релиза: премьера копродукции студий TROYCAСемерка идолов», «Труп, зарытый под ногами Сакурако») и DMM PicturesЯ пытался уговорить ее в догэдза») назначена на 4 октября. Смотрим свежий трейлер:



Больше информации об актерах озвучания можно почерпнуть в нашем майском дайджесте. Что касается сюжета: обычный школьник Иттоки Сакурабе узнает, что: а) ниндзя все еще существуют; б) он — наследник могущественного клана Иго. В новом ролике объясняется, почему коллег так недолюбливают ниндзя из клана Кога.

Читать Еще больше ниндзя и куноити в «Истребителе демонов»
Студия Polygon PicturesГодзилла: Планета чудовищ», «Human Lost: Исповедь неполноценного человека») поделилась первым тизером нового проекта — оригинального аниме «Кайна в великом снежном море».



Судя по всему, нас ждет эпичное фэнтези в мире, где Землю поглотили титульное Великое снежное море и орбитальные деревья немыслимой высоты, навсегда изменив жизнь на планете. Корни деревьев образуют естественный купол, названный Тэнмаку — над ним как раз и живет простой парень Кайна, однажды встретивший принцессу небольшой страны Атланд по имени Лилиха.

Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

Постановкой займется Хироаки АндоПолулюди», отдельные эпизоды «Железобетона»), а над сценарием работали Садаюки МурайИстинная грусть», «Биско-ржавоед») и Тэцуя ЯмадаРыцари Сидонии», «Война двенадцати»). Аниме создавалось как подарок самим себе на 40-летнюю годовщину студии, а первые четыре эпизода поступят в эфир уже 6 августа.

Читать Главные аниме-премьеры этого лета
Кодомо «Приключения Рилаккумы в парке развлечений» обзавелось новым жизнелюбивым трейлером.



Все желающие отдохнуть от суеты вместе с Каору и плюшевым медведем (даже двумя!) могут приступать к просмотру с 25 августа — именно в эту дату аниме появится на Netflix. Об отношениях Рилаккумы и офисной сотрудницы ищите в одном из недавних дайджестов.

Читать Обзор супергеройского ромкома «Любовь после мирового господства», где тоже есть мишки (необычные)
Если верить утечке с китайского Baidu, то ранобэ «Сбережение 80 000 золотых монет в другом мире к моей старости» в январе следующего года получит аниме-адаптацию.

Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

Этот исекай примечателен тем, что главная героиня Мицуха Ямано умеет перемещаться меж двух миров: реальным, где она — обычная 18-летняя девушка, лишившаяся семьи из-за несчастного случая, и альтернативным, напоминающим средневековую Европу. Слухи пока никем не подтверждены, но когда увидите официальный анонс — сделайте удивленное лицо.
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Human Lost: Исповедь неполноценного человекаБиско-ржавоедВан-Пис: ЗолотоВан-Пис: Красный фильмВойна двенадцатиВремя ниндзяГанц: О — Миссия ОсакаГодзилла: Планета чудовищДа благословят боги сей расчудесный мир!ЖелезобетонИстинная грустьКод Гиас: Восставший ЛелушМоя новая горничная очень подозрительнаПолулюдиПриключения Рилаккумы в парке аттракционовРыцари СидонииСемерка идоловСиняя тюрьма: Блю ЛокТокийские мстителиТруп, зарытый под ногами Сакурако

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Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю фотографии
Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю фотографии
Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю фотографии
Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю фотографии
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