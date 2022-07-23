Уиллем Дефо перевоплотится в известного гонзо-журналиста

Действие развернется в 1992 году, когда начинающаяся писательница Элли Руссо становится ассистенткой гонзо-журналиста Уокера Рида. Приехав в его дом, девушка вскоре выясняет, что длительная наркозависимость буквально уничтожила талант Рида и он не в состоянии самостоятельно связать двух слов на бумаге. Тогда в надежде реанимировать карьеру некогда успешного автора Элли начинает самостоятельно переписывать его материалы, пропуская их через призму собственного восприятия.
Рида сыграет Дефо, а Элли — аргентинская актриса Камила Морроне, работавшая над проектами «Жажда смерти» и «Девушка из долины». Аркетт не только займет режиссерское кресло, но и воплотит образ сиделки и по совместительству менеджера гонзо-журналиста.
В основу сюжета положен одноименный роман Шерил Делла Пьетры, которая в начале 1990-х работала ассистенткой Хантера С. Томпсона.
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