Уиллем Дефо перевоплотится в известного гонзо-журналиста

анонс

Курт и Уайатт Расселы встретятся с Годзиллой

Это первая работа датского постановщика для стриминга

Николас Виндинг Рефн представит свой новый проект «Ковбой из Копенгагена» на Netflix в этом году

23 июля

Песня, которая сделает мир лучше: главные новости аниме за неделю

Полнометражный «Ван-Пис», а также ниндзя, медведи и кое-что еще