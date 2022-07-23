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Эдди Мерфи исполнит главную роль в комедии от авторов «Бумеранга»

23 июля
2022 год

Новости кино >>
23 июля 2022
Эдди Мерфи исполнит главную роль в комедии «Карамельный переулок» (Candy Cane Lane) для Amazon Prime Video, сообщает Deadline.

Эдди Мерфи исполнит главную роль в комедии от авторов «Бумеранга»
фото: Getty Images

Производством проекта займутся режиссер Реджиналд Хадлин и продюсер Брайан Грейзер, с которыми Мерфи уже работал в 1992 году над картиной «Бумеранг».

Сюжет пока держится в секрете, но известно, что это будет история, вдохновленная воспоминаниями о детских праздниках. За сценарий отвечает Келли Янгер, участвовавший в создании мультфильмов «Холодное сердце-2», «Райя и последний дракон» и «Моана».

Съемки «Карамельного переулка» начнутся этой зимой в Лос-Анджелесе.
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№ 1
_elen_black_   23.07.2022 - 18:08
Просто восхитительная новость. Очень рада, что Эдди Мерфи вновь появится на экранах ТВ, давно его не видела. Хороший актер, позитивный и энергичный, проекты с его участием всегда интересны. читать далее>>
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