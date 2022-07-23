Эдди Мерфи исполнит главную роль в комедии от авторов «Бумеранга»

Эдди Мерфи исполнит главную роль в комедии «Карамельный переулок» (Candy Cane Lane) для Amazon Prime Video, сообщает Deadline.
фото: Getty Images
Производством проекта займутся режиссер Реджиналд Хадлин и продюсер Брайан Грейзер, с которыми Мерфи уже работал в 1992 году над картиной «Бумеранг».
Сюжет пока держится в секрете, но известно, что это будет история, вдохновленная воспоминаниями о детских праздниках. За сценарий отвечает Келли Янгер, участвовавший в создании мультфильмов «Холодное сердце-2», «Райя и последний дракон» и «Моана».
Съемки «Карамельного переулка» начнутся этой зимой в Лос-Анджелесе.
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