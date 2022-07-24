Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 80 лет звезде «Ночи страха» и «Детских игр» Крису Сарандону

24 июля
2022 год

Новости кино >>
24 июля 2022
Сегодня, 24 июля, исполнилось 80 лет бывшему мужу Сьюзен Сарандон, популярному американскому актеру и продюсеру Крису Сарандону, памятному зрителям по хоррорам «Ночь страха» и «Детские игры».

Исполнилось 80 лет звезде «Ночи страха» и «Детских игр» Крису Сарандону
фото: кадр из фильма «Ночь страха»

Кристофер Сарандон-младший родился 24 июля 1942 года в городе Бекли штата Западная Виргиния, в семье греческих иммигрантов Клиффи и Кристофера Сарандонов, работавших рестораторами. В юности был барабанщиком и бэк-вокалистом местной группы The Teen Tones, которая впоследствии отправилась на гастроли с Бобби Дарином и Джином Винсентом. Окончил Среднюю школу Вудро Вильсона в Бекли и получил степень магистра в области театра после обучения в Католическом университете Америки в Вашингтоне. Со Сьюзен Сарандон познакомился во время учебы в колледже, их брак продлился с 1967-го по 1979-й.

На телевидении дебютировал в сериале «Направляющий свет», где играл Тома Халверсона с 1969-го по 1973-й. В 1975-й состоялся его кинодебют в картине Сидни Люмета «Собачий полдень», где он предстал в качестве Леона Шермера. За этот образ получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Известность приобрел благодаря главным ролям в фильмах «Губная помада», «Часовой», «Принцесса-невеста», «Ночь страха» и «Детские игры».

Читать рецензию «Ночь страха 3D»: Обаятельное зло

Всего на счету актера более 100 ролей в кино и на телевидении. Играл в фильмах и сериалах «Уик-энд Остермана», «Игра по четвергам», «Куба», «Протокол», «Шорохи», «Закон и порядок», «Воскресший», «Звёздный Путь: Глубокий Космос 9», «Справедливый суд», «Кровавый бордель», «Зачарованные», «Скорая помощь», «Справедливая Эми», «Дрянная девчонка» и «Ночь страха 3D». Подарил свой голос персонажам анимационного сериала «Черепашки-ниндзя» и игр Kingdom Hearts, The Nightmare Before Christmas: Oogie’s Revenge и Disney Infinity. Спродюсировал ленту «В тупике».

Был женат на модели Лизе Энн Купер. В настоящий момент его супругой является актриса Джоанна Глисон.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джоанна ГлисонБобби ДаринСидни ЛюметКрис СарандонСьюзен Сарандон
фильмы
В тупикеВоскресшийГубная помадаДетские игрыДрянная девчонкаЗакон и порядокЗачарованныеЗвёздный Путь: Глубокий Космос 9Игра по четвергамКровавый бордельКубаНаправляющий светНочь страхаНочь страха 3DПринцесса-невестаПротоколСкорая помощьСобачий полденьСправедливая ЭмиСправедливый судЧасовойЧерепашки-ниндзяШорохи

фотографии >>
«Часовой»
Исполнилось 80 лет звезде «Ночи страха» и «Детских игр» Крису Сарандону фотографии
Исполнилось 80 лет звезде «Ночи страха» и «Детских игр» Крису Сарандону фотографии
«Детские игры»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Анна Бегунова
Денис Бузин
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Екатерина Тарасова
Владимир Чуприков
Дэнни Дайер
Даниель Лебрюн
Дженнифер Лопес
Элизабет Мосс
Анна Пакуин
Тьерри Фремон
Роберт Хэйз
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Три богатыря и принцесса Египта
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Асфальтовое солнце
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Лига Суперпитомцы
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
Австралия, Великобритания, США, 2020
Предосторежение
триллер, фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2020
Флай
драма, мелодрама, молодежный фильм
Германия, 2021
Ералаш в кино! Выпуск 2
детский фильм, комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен