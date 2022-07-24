Исполнилось 80 лет звезде «Ночи страха» и «Детских игр» Крису Сарандону

Кристофер Сарандон-младший родился 24 июля 1942 года в городе Бекли штата Западная Виргиния, в семье греческих иммигрантов Клиффи и Кристофера Сарандонов, работавших рестораторами. В юности был барабанщиком и бэк-вокалистом местной группы The Teen Tones, которая впоследствии отправилась на гастроли с Бобби Дарином и Джином Винсентом. Окончил Среднюю школу Вудро Вильсона в Бекли и получил степень магистра в области театра после обучения в Католическом университете Америки в Вашингтоне. Со Сьюзен Сарандон познакомился во время учебы в колледже, их брак продлился с 1967-го по 1979-й.
На телевидении дебютировал в сериале «Направляющий свет», где играл Тома Халверсона с 1969-го по 1973-й. В 1975-й состоялся его кинодебют в картине Сидни Люмета «Собачий полдень», где он предстал в качестве Леона Шермера. За этот образ получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Известность приобрел благодаря главным ролям в фильмах «Губная помада», «Часовой», «Принцесса-невеста», «Ночь страха» и «Детские игры».
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