Эндрю Линкольн и Данай Гурира вернутся к своим ролям в спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Эндрю Линкольн
и Данай Гурира
планируют вернуться к ролям Рика Граймса и Мишонн в шестисерийном спин-оффе «Ходячих мертвецов
». Сериал был анонсирован на фестивале Comic-Con, уточняет Deadline
.
Шоураннером выступит главный контент-директор вселенной «Ходячих» Скотт М. Гимпл, а Линкольн и Гурира числятся исполнительными продюсерами. Релиз намечен на 2023 год.
Последний спин-офф оригинала канала AMC поведает эпическую историю любви двух персонажей, которых изменил изменившийся вокруг мир. Они разделены расстоянием, непреодолимой силой и призраками того, кем они были когда-то. Рика и Мишонн забрасывают в другой мир, построенный на войне с мертвыми и с живыми. Им предстоит найти друг друга и себя прежних.
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Изначально про Рика хотела снять полнометражный фильм студия Universal, и для него даже нашли режиссера в лице Крэйга Зобеля
. Однако от идеи отказались, решив завершить историю обоих культовых персонажей сериалом. «Не могу дождаться, когда снова надену свои ковбойские сапоги», —
заявил Эндрю Линкольн.
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