«Засланца из космоса» продлили на третий сезон

Популярная фантастическая комедия телеканала SyFy «Засланец из космоса
» продлена на третий сезон еще до выхода продолжения второго сезона, намеченного на 10 августа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter
.
Алан Тьюдик
вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике.
Первый сезон шоу Криса Шеридана после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Сара Томко
, Джуда Прен
, Кори Рейнолдс
, Элизабет Бауэн
, Гэри Фармер
, Линда Хэмилтон
, Терри О'Куин
, Натан Филлион
и другие актеры.
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Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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