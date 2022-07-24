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«Засланца из космоса» продлили на третий сезон

24 июля
2022 год

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24 июля 2022

Популярная фантастическая комедия телеканала SyFy «Засланец из космоса» продлена на третий сезон еще до выхода продолжения второго сезона, намеченного на 10 августа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Засланца из космоса» продлили на третий сезон

Алан Тьюдик вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике.

Первый сезон шоу Криса Шеридана после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Сара Томко, Джуда Прен, Кори Рейнолдс, Элизабет Бауэн, Гэри Фармер, Линда Хэмилтон, Терри О'Куин, Натан Филлион и другие актеры.

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Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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Элизабет БауэнТерри О'КуинДжуда ПренКори РейнолдсСара ТомкоАлан ТьюдикГэри ФармерНатан ФиллионЛинда Хэмилтон
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