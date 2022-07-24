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Сара Мишель Геллар окажется во вселенной «Волчонка»

24 июля
2022 год

Новости кино >>
24 июля 2022
Сара Мишель Геллар, она же «Баффи — истребительница вампиров», появится во вселенной «Волчонка». Звезда получила одну из ключевых ролей в сериале «Волчья стая» стримингового сервиса Paramount+. Согласно Deadline, об участии актрисы стало известно во время проходящего в Сан-Диего ежегодного фестиваля Comic-Con на панели, посвященной сериалу и полнометражному сиквелу «Волчонка» от студии MTV Entertainment Studios.

Сара Мишель Геллар окажется во вселенной «Волчонка»
фото: joblo.com

Создатель «Волчонка» Джефф Дэвис готовит «Волчью стаю», взяв за основу серию книг Эдо ван Белкома. Зрителей ожидает рассказ о подростке Эверетте (Армани Джексон) и девушке Блейк (Белла Шепард), чьи жизни навсегда изменились, когда лесной пожар в Калифорнии пробудил ужасающее сверхъестественное существо.

Геллар предстанет в качестве следователя по поджогам Кристин Рэмси, уважаемого эксперта в своей области. Героиня, не свыкшаяся с личной потерей, была привлечена властями для поимки подростка-поджигателя, устроившего масштабный лесной пожар, который, возможно, также привел к пробуждению сверхъестественного хищника, терроризирующего Лос-Анджелес.

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Ранее на главные роли в сериале согласились также Хлоя Роуз Робертсон и Тайлер Лоуренс Грэй. Премьера «Волчьей стаи» запланирована на конец текущего года.
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