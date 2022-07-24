Стимулятор выживания Grounded превратят в анимационный сериал

Сценарист «Звездных войн: Войн клонов» Брент В. Фридман адаптирует стимулятор выживания Grounded в виде анимационного сериала, уверяет Deadline
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События мультфильма развернутся во вселенной игры. Зрителям поведают о четырех друзьях, которые летом перед старшей школой планируют «большие дела», чтобы поднять свое социальное положение, но их планы рушатся, когда они натыкаются на технологию, уменьшившую их до пяти сантиметров в высоту. Теперь четверка должна научиться выживать в огромном заднем дворе, ставшем для них джунглями, полными огромных хищников и скрывающими обширный корпоративный заговор, угрожающий всему их городу.
Фридман, адаптирующий также видеоигру Earthworm Jim в сериал, работает над сценарием анимационной версии Grounded совместно с Брайеном Гудричем, приложившим руку к созданию шутера Halo 5: Guardians. За экранизацию отвечают компании Obsidian Entertainment, Xbox, Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media и Bardel Entertainment.
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Grounded после выхода в ранний доступ в июле 2020 года смогла привлечь более 10 миллионов игроков. Расширенный релиз видеоигры намечен на ближайший сентябрь.
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