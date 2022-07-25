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Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа

25 июля
2022 год

Новости кино >>
25 июля 2022

Премьера мистической комедии Максима Пежемского «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко в главных ролях состоится на Кинопоиске и Okko 11 августа, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«"Закрыть гештальт"» — это трагикомедия, полижанровый проект. Мы показали искушения современного человека, такого "нового грешника", но все равно чувствующего свою вину перед близкими. Причем необходимость признать свою вину и попросить прощения возникает у наших героев тогда, когда их уже нет в живых, — рассказывает режиссер сериала Максим Пежемский. — Каждая серия — отдельная история, и актеры, которые в них появляются, играют не на полутонах, а эксцентрично, придумывая своим персонажам яркие черты. У Саши Ильина-младшего получился отличный главный герой — со своими характером: он в чем-то конформист, не торопится принимать решения, но жизнь заставляет его это делать, и он действует как живой человек, со своими ошибками, заносами, нелепым упрямством, нелогичностью. Во многом жизнь сейчас заставляет принимать такие решения многих молодых людей, так что в какой-то степени это портрет человека нашего времени».

По сюжету, чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Фёдор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мой персонаж работает продавцом-консультантом в дорогом автосалоне. Человек он хороший, добрый, смекалистый, коммуникабельный, но эгоист, о чём совершенно не подозревает. Живет Федя будущим, жертвуя настоящим, в частности, гармоничными отношениями с женой. Я люблю такие сценарии: хороший язык, гибкий жанр, плюс мистическая линия. На мой взгляд, это интересно», — поведал о своем герое Александр Ильин-младший.

Компанию Ильину-младшему и Власенко в сатирическом драмеди составили Юлия Ауг, Фёдор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие актеры. За сценарий отвечает Дмитрий Лемешев, а шоураннером выступил Дмитрий Нелидов.



По словам Дениса Власенко, в сценарии его «героя называют уменьшительно-ласкательно "Костик", но на самом деле он никакой не Костик. Это мужчина лет пятидесяти в теле пацана. Иногда его называют шкедом, но он тут же ставит всех на место. Настоящий отец, жесткий, требовательный, порой тираничный, при этом трепетный и заботливый по отношению к сыну. Костя застрял где-то посередине между положительными и отрицательными героями. Он закален в СССР, у него советские ценности, традиции, необычный слог, который мы уже не употребляем. В этом есть свобода для актера: Костю можно сыграть как угодно, вытворять непозволительные в других ролях штуки. Такой микротеатр в кино».
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Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа фотографии
Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа фотографии
Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа фотографии
Сериал «Закрыть гештальт» с Александром Ильиным-младшим и Денисом Власенко стартует 11 августа фотографии
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