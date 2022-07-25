Не стало режиссера картин «Пять лёгких пьес» и «Почтальон всегда звонит дважды» Боба Рафелсона

В субботу, 23 июля, не стало выдающегося американского кинорежиссера, сценариста и продюсера Боба Рафелсона
. Ему было 89 лет. По словам супруги постановщика Габриэль, он скончался у себя дома в Аспене (штат Колорадо) от естественных причин, уточняет THR
.
Мастер родился 21 февраля 1933 года в еврейской семье. Подростком часто убегал из дома, участвовал в родео, играл в джаз-банде в Акапулько. Изучал философию в Дартмутском колледже, затем был призван в армию. Службу проходил в Японии, где работал диск-жокеем, переводил японские фильмы, консультировал кинокомпанию «Сётику» по вопросам успешности проката различных японских фильмов в США. Среди режиссеров, оказавших влияние на его стиль, называл Ясудзиро Одзу
. В 1959-м работал редактором сценарного отдела на сериале «Пьеса недели»: он отбирал пьесы для телепостановки и писал к ним дополнительные диалоги. В 1962-м вместе с семьей переехал в Голливуд, где продолжил работу в кино и на телевидении.
В 1965-м совместно с Бертом Шнайдером основал компанию Raybert Productions (BBC Productions), ставшую дочерним предприятием Columbia Pictures. Их первым проектом был сериал о рок-группе, специально для которого Рафелсон и Шнайдер основали поп-рок-квартет The Monkees. Одноименный сериал имел громкий успех и в 1967-м удостоился «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал». Следующим проектом с участием The Monkees стал режиссерский дебют Рафелсона «Голова», сценарий которого он написал со своим другом Джеком Николсоном
. Лента провалилась в прокате, но позднее стала культовой. Зато следующий фильм Raybert Productions, «Беспечный ездок
» Денниса Хоппера
, после премьеры в Каннах сразу же стал культурным феноменом. Не меньший успех выпал на долю второго фильма Рафелсона «Пять лёгких пьес
», ныне включенного в Национальный реестр фильмов. После роспуска BBS Productions в 1974-м задумал снять фильм о работорговле в Африке, но затем решил переключиться на что-то более оптимистичное. В результате появился фильм «Оставайся голодным
», в котором дебютировал Арнольд Шварценеггер
, удостоенный премии «Золотой глобус». Одной из самых значительных работ режиссера является экранизация романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды
», вышедшая в 1981-м.
Боб Рафелсон также снял фильмы «Брубейкер
», «Чёрная вдова
», «Лунные горы
», «Мужские хлопоты
», «Кровь и вино
» и «Частный детектив Марлоу
». Его последней режиссерской работой стал «Дом на Турецкой улице
». Всего за свою жизнь успел поставить 20 картин, написать 15 сценариев, спродюсировать 13 проектов и сыграть девять ролей.
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