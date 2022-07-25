Премьера третьего сезона «Дылд» состоится 8 августа

В продолжении сериала производства Art Pictures Vision амбициозный тренер Михаил Ковалёв (Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Лагашкин) и берется за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Стежко).
На съемках в отличие от своей героини Анастасия Стежко сразу почувствовала симпатию к партнеру: «Меня иногда спрашивают: как возникает химия с незнакомым человеком в кадре? Ведь мы с Пашей ранее не работали вместе. Но когда на съёмках я смотрела ему в глаза, то думала о том, какие они глубокие и прекрасные, и ощущала теплоту и доверие».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Сцены соревнований снимали в Центре пляжных видов спорта «Жара» и в Центре развития детского спорта «Зенит». За южным колоритом группа отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры снимали на Кипре. «Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, — вспоминает Деревянко. — Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в легкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».
Если в новых сериях Павел поправился на четыре размера благодаря костюмерам, то его экранная дочь Ангелина Поплавская примерила реальный гипс. За несколько месяцев до съемок актриса сломала ногу, поэтому команде пришлось срочно искать дублершу для спортивных сцен. «Нас даже считали сестрами: так мы похожи, — поделилась Ангелина. — Самое обидное, что я все лето специально тренировалась в школе нашего тренера-консультанта Елены Зарубиной».
фото: пресс-служба телеканала СТС
К тренировке также присоединилась Полина Ауг, которая пробовалась в сериал еще во втором сезоне. «Я сразу рассказала Елене Михайловне о своей особенности: что я левша, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. Спортивные навыки у меня присутствовали, я занималась другими видами спорта. Но волейболом впервые, так что осваивала новые грани себя», — рассказала актриса.
Креативный продюсер Андрей Воробьёв считает, что пляжный волейбол добавил динамики сериалу: «Съемки пляжного волейбола отличаются от классического. Участников игры меньше, на поле всего два человека от команды, мяч легче и мягче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разнообразные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 360-градусные камеры и рапид. И дальше на этапе постпродакшена добивались эффекта динамичного монтажа».
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