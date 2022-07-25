Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST

В жюри REALIST Web Series Weekend, который пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля, вошли режиссер и сценарист
Наталия Мещанинова
, актриса
Юлия Хлынина
, актер
Никита Волков
, сценарист
Роман Кантор
и оператор, сценарист и режиссер
Сергей Мокрицкий
. Они выберут лучшие интернет-сериалы под председательством медиаменеджера и исполнительного директора «ИРИ»
Елены Лапиной
, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Профессиональному жюри предстоит оценить работы в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея» и «Самый яркий персонаж». Также в этом году на фестивале будет вручен Приз зрительских симпатий — его определят жители Ярославля. Они выберут лучший сериал в рамках программы лучших интернет-сериалов, показы которой пройдут 30 и 31 июля в КЗЦ «Миллениум».
В программу включены самые популярные российские интернет-сериалы последних лет и новинки. Среди них кукольные «
Горемыки
» с
Розой Хайруллиной
,
Варварой Шмыковой
и
Юрием Быковым
, криминальная комедия «
И снова здравствуйте!
» с
Андреем Мерзликиным
, мистический детектив «
Сергий против нечисти
» с
Лукерьей Ильяшенко
и
Романом Маякиным
, драма «
Пассажиры
» с
Анной Чиповской
и
Сергеем Гилёвым
, комедия «
Бесит
» с
Глебом Калюжным
и канадский «
Хоррор 404
». Зарегистрироваться на показы можно на сайте
яркзц.ру
.
фото: пресс-служба фестиваля
В основном конкурсе в этом году представлено 23 интернет-сериала, включая продолжение молодежной драмы «
Новенький
», получившее название «
Новенькие
», второй сезон веб-сериала «
Сама дура
», «
Естественный отбор — 2
» и второй сезон комедии «
В рабочем порядке
» с
«Пухляшом» Дмитрием Красиловым
. Также в программе отобранные рядом зарубежных фестивалей «
Восемь разгневанных женщин
» и премьера драмеди «
Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного
» по одноименному рассказу
Александра Цыпкина
, в котором главные роли исполнили
Елена Лядова
,
Агриппина Стеклова
,
Гоша Куценко
и
Александр Робак
. С полной программой можно ознакомиться на
сайте
фестиваля.
Гостями смотра заявлены
Екатерина Волкова
,
Ольга Сутулова
,
Сергей Бондарчук
,
Никита Тарасов
,
Анна Банщикова
,
Анна Снаткина
,
Денис Власенко
,
Светлана Степанковская
,
Маруся Климова
,
Сабина Ахмедова
,
Виктор Васильев
,
Екатерина
и
Дарья Носик
,
Нино Нинидзе
,
Никита Павленко
,
Павел Баршак
и другие.
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