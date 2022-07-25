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Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST

25 июля
2022 год

Новости кино >>
25 июля 2022

В жюри REALIST Web Series Weekend, который пройдет в Ярославле с 29 по 31 июля, вошли режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Юлия Хлынина, актер Никита Волков, сценарист Роман Кантор и оператор, сценарист и режиссер Сергей Мокрицкий. Они выберут лучшие интернет-сериалы под председательством медиаменеджера и исполнительного директора «ИРИ» Елены Лапиной, уточняет пресс-служба смотра.

Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST
фото: пресс-служба фестиваля

Профессиональному жюри предстоит оценить работы в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея» и «Самый яркий персонаж». Также в этом году на фестивале будет вручен Приз зрительских симпатий — его определят жители Ярославля. Они выберут лучший сериал в рамках программы лучших интернет-сериалов, показы которой пройдут 30 и 31 июля в КЗЦ «Миллениум».

В программу включены самые популярные российские интернет-сериалы последних лет и новинки. Среди них кукольные «Горемыки» с Розой Хайруллиной, Варварой Шмыковой и Юрием Быковым, криминальная комедия «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным, мистический детектив «Сергий против нечисти» с Лукерьей Ильяшенко и Романом Маякиным, драма «Пассажиры» с Анной Чиповской и Сергеем Гилёвым, комедия «Бесит» с Глебом Калюжным и канадский «Хоррор 404». Зарегистрироваться на показы можно на сайте яркзц.ру.

Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST
фото: пресс-служба фестиваля

В основном конкурсе в этом году представлено 23 интернет-сериала, включая продолжение молодежной драмы «Новенький», получившее название «Новенькие», второй сезон веб-сериала «Сама дура», «Естественный отбор — 2» и второй сезон комедии «В рабочем порядке» с «Пухляшом» Дмитрием Красиловым. Также в программе отобранные рядом зарубежных фестивалей «Восемь разгневанных женщин» и премьера драмеди «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» по одноименному рассказу Александра Цыпкина, в котором главные роли исполнили Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко и Александр Робак. С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Гостями смотра заявлены Екатерина Волкова, Ольга Сутулова, Сергей Бондарчук, Никита Тарасов, Анна Банщикова, Анна Снаткина, Денис Власенко, Светлана Степанковская, Маруся Климова, Сабина Ахмедова, Виктор Васильев, Екатерина и Дарья Носик, Нино Нинидзе, Никита Павленко, Павел Баршак и другие.
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Сабина АхмедоваАнна БанщиковаПавел БаршакСергей Бондарчук (младший)Юрий БыковВиктор Васильев (III)Денис ВласенкоНикита ВолковЕкатерина ВолковаСергей ГилёвЛукерья ИльяшенкоГлеб КалюжныйРоман КанторМаруся КлимоваДмитрий КрасиловГоша КуценкоЕлена ЛапинаЕлена ЛядоваРоман МаякинАндрей МерзликинНаталия МещаниноваСергей МокрицкийНино НинидзеДарья НосикЕкатерина НосикНикита ПавленкоАлександр РобакАнна СнаткинаАгриппина СтекловаСветлана СтепанковскаяОльга СутуловаНикита ТарасовРоза ХайруллинаЮлия ХлынинаАлександр ЦыпкинАнна ЧиповскаяВарвара Шмыкова
фильмы
БеситВ рабочем порядкеВосемь разгневанных женщинГоремыкиЕстественный отбор-2И снова здравствуйте!НовенькиеНовенькийПассажирыСама дураСама дура-2Сергий против нечистиХоррор 404Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

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